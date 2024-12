Corrida Pedestre reúne mais de 400 participantes em Alvorada do Sul

Cerca de 400 pessoas participaram da Corrida Pedestre Alvo Run 2024, no último domingo (1), às margens do Lago do Pato, em Alvorada do Sul. A competição marcou o início das comemorações em torno dos 72 anos do município.





Com trajetos de 5 km e 10 km, atletas de mais de 15 cidades do norte do Paraná e sul de São Paulo participaram do evento, motivados pelo trajeto inovador e pela oportunidade de desfrutarem da energia que contagia cada vez mais adeptos das corridas ao ar livre.

O evento também contou com a participação de cerca de 70 crianças e adolescentes de 4 a 13 anos que marcaram presença no Cicuito Kids, nos percursos de 200 e 400 metros, e receberam medalhas de reconhecimento.





“Foi uma linda festa, em um dia ensolarado que trouxe ainda mais vibração para o evento. Todo o percurso foi sinalizado com pontos de apoio para hidratação e um banquete na chegada com frutas, doces, isotônicos, sorvete de açaí, batata chips e azeitonas, alimentos que proporcionam equilíbrio nutricional”, destacou Luciana e Peterson Oliveira, organizadores da prova.

ARENA ALVO RUN





Na Arena Alvo Run, que recepcionou os participantes, a comunidade também pode interagir nos espaços de entretenimento, entre eles o espaço kids de pintura em tela, comandado pela artesã Bruna Gloor que foi sucesso entre os pequenos.

A secretária municipal de Turismo de Alvorada do Sul, Erica Bufalo, explica que o evento foi um sucesso e movimentou a cidade no final de semana. “Muitos que vieram conhecer já disseram que voltarão. O percurso, paisagens, atendimento e toda a organização contribuíram para que os nossos objetivos fossem atingidos”, afirmou.





PAISAGENS ENCANTADORAS

Paisagens marcantes, percurso inspirador e excelência na organização da prova marcaram a experiência dos participantes inscritos Alvo Run 2024.





Confira os vencedores gerais do Alvo Run 2024:

Feminino





10 km – Erika Dias - Londrina

10 km – Maria Eduarda Capote - Londrina

10 km – Patrícia Ferreira de Souza - Londrina

5 km – Jessica Roberta de Andrade

5 km – Fernanda Jessica Mendonça - Londrina

5km – Sabrina Cordeiro Valencio - Porecatu





Masculino





10 km – Paulo Costa Paixão - Londrina

10 km – Adilson dos Santos - Londrina

10 km – Estafano dos Santos - Curitiba

5 km – Gabriel Myszynski - Warta

5 km – Claudemir Machado da Silva - Londrina

5km – Saulo Bento Ferreira - Londrina





Maiores equipes participantes





Iverun (Londrina)– 62 inscritos

LP Run (Londrina)– 43 inscritos

CCI – (Centro de Convivência do Idoso de Alvorada do Sul) - 32 inscritos

Start Power (Bela Vista do Paraíso) – 18 inscritos

CTR Assessoria (Alvorada do Sul) – 11 inscritos





