Cristiano Ronaldo deixa Juventus e volta ao Manchester United após 12 anos

Cristiano Ronaldo, 36, está de volta ao Manchester United após 12 anos. O craque português se despediu da Juventus nesta sexta-feira (27), quando foi ao centro de treinamento dar adeus aos companheiros.

A saída do atacante era iminente, mas o provável destino era outro. O rival do United, o Manchester City.

Ao longo desta semana, o time comandado por Pep Guardiola era tido por parte da imprensa internacional como o clube a contar com Cristiano Ronaldo para a temporada 2021/22.



A reviravolta, no entanto, se deu ainda na manhã desta sexta (horário de Brasília), quando o jornal inglês Daily Mirror noticiou a desistência da equipe azul e a entrada da vermelha na negociação.

Mais cedo, o técnico Massimiliano Allegri, da Juventus, já havia anunciado, em entrevista coletiva, que o jogador deixaria o clube.

"As coisas passam, é uma lei da vida. A Juventus permanece, o que é o mais importante. O [Cristiano] Ronaldo deu a sua contribuição e colocou-se à disposição. Agora vai embora e a vida continua", afirmou.

Cristiano Ronaldo chegou na Juventus em 2018. Marcou 101 gols em 134 partidas, mas não conseguiu levar o clube ao sonhado título da Champions League -venceu duas vezes o Campeonato Italiano.



Antes, nos seus quase dez anos de Real Madrid, conquistou 16 troféus: quatro Ligas dos Campeões (três delas seguidas), três Mundiais, dois Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei, duas Supercopas Espanholas e três Supercopas Europeias.

Tornou-se ídolo em Madri, com 450 gols em 438 jogos e recebeu quatro vezes o prêmio de melhor do mundo.

Revelado pelo português Sporting, ele explodiu no futebol jogando pelo Manchester United.



Atuou pelo lado vermelho de Manchester entre 2003 e 2009. Em 2008, venceu a Champions League, o Mundial e foi eleito pela primeira vez na carreira o melhor jogador do mundo.

Três vezes seguidas conquistou o Campeonato Inglês (entre 2007 e 2009), levantou duas vezes a Taça da Liga Inglesa (2006 e 2007), uma Taça da Inglaterra (2004) e outra a Supertaça da Inglaterra (2007). No total, foram 292 jogos e 118 bolas na rede.

Agora de volta à Inglaterra, ele será comandado por Ole Solskjaer, ex-jogador do United que atuou ao seu lado de 2003 a 2007, quando se aposentou.



Caso Cristiano tivesse fechado com o Manchester City, um duelo entre ele e Lionel Messi, atualmente no PSG, seria visto logo na primeira fase da Champions League, já que os dois clubes estão no mesmo grupo da competição.

O United se encontra na chave F, ao lado de Villarreal (ESP), Atalanta (ITA) e Young Boys (SUI). Com a classificação do clube inglês e do francês para a fase de mata-mata, o esperado reencontro entre o português e o argentino ainda poderá acontecer nesta edição do torneio europeu.