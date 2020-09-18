Pesquisar
futebol europeu
FUTEBOL EUROPEU
Sorteio na Liga dos Campões não facilita caminho para PSG e Real Madrid
Gostou da mudança?
Cristiano Ronaldo volta ao Manchester United
Anote!
Confira os grupos da Champions League 2021/22
Tem novidade
Saiba onde assistir aos principais campeonatos do futebol europeu
18 set 2020 às 09:14
PPTC
Premier League encerra contrato de US$ 700 milhões com a China
03 set 2020 às 15:57
Futebol Europeu
Duelos de volta das oitavas da Champions serão nos estádios dos mandantes
09 jul 2020 às 17:17
Futebol Europeu
Jogo da Inter de Milão na Liga Europa terá portões fechados por coronavírus
26 fev 2020 às 15:03
Futebol europeu
Atual campeão, Sevilla estreia vencendo na Liga Europa
18 set 2014 às 20:59
Por um ano
Real Madrid empresta brasileiro Casemiro ao Porto
19 jul 2014 às 11:32
Crise
PSV perde em casa e está eliminado da Liga Europa
12 dez 2013 às 19:53
Com fato curioso!
Valencia vence e avança na Liga Europa; PSV tropeça
28 nov 2013 às 20:38
Sem Messi
Barcelona sofre para vencer o Celtic pela Liga dos Campeões
01 out 2013 às 18:09
