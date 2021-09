David Luiz diz que desafio no Flamengo foi diferencial

Contratação de peso do Flamengo, David Luiz concedeu a primeira entrevista coletiva como jogador do clube. Sem esconder a felicidade com acerto, o defensor disse que tinha outras possibilidades de carreira, mas foi seduzido pelo tamanho do desafio de fazer sucesso pelo Rubro-negro.



Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

"Mais um grande desafio na minha vida. Entendo que é o que eu sempre gostei, é o que me faz ter oxigênio. Isso me fez tomar essa decisão. Tive alguns diferentes cenários. Poderia ter escolhido uma vida mais tranquila, mas gosto de fazer o que está no meu coração. É isso que me faz seguir jogando futebol, me faz ter a mesma energia e paixão. Foi uma loucura sentir esse amor da torcida, mesmo ainda não sendo jogador do Flamengo. Isso me fez pensar e imaginar muita coisa", disse ele, que acrescentou:

"Minha adaptação vai ser fácil, conheço inúmeros jogadores do elenco. Dá para ver que exala alegria, compaixão e harmonia no elenco. É muito fácil se adaptar em uma atmosfera realizada num contexto positivo. Tenho ambição de fazer o melhor pelo Flamengo. É uma das melhores páginas que vou viver na minha carreira. O Flamengo é grande e consegue dar coisas grandes."

Continua depois da publicidade





Com a camisa 23, o jogador disse que se aconselhou com colegas que já estavam no clube e ressaltou que as referências foram sempre as melhores.





"A gente não chega a lugar nenhum sozinho, a gente não decide nada sozinho. O que tem de mais importante na vida são as pessoas, ninguém é feliz sozinho.





Muitas pessoas me mostraram quão grande seria viver esse desafio na minha vida", afirmou.





Nesta quarta-feira (15), o Fla recebe o Grêmio, 21h30, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil, em partida que marca a volta da torcida ao estádio. Na ida, goleada rubro-negra por 4 a 0.