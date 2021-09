Londrina EC se prepara para enfrentar CSA com seis treinos agendados

O Londrina EC tem seis treinos agendados nesta semana antes de enfrentar o CSA no Estádio do Café, em Londrina, no sábado (18), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A agenda de preparação teve início na tarde desta segunda-feira (13) no CT da SM Sports.

Continua depois da publicidade





A partida será fechada ao público como medida de segurança em meio à pandemia de Covid-19.



Continua depois da publicidade





A agenda tem duas movimentações nesta terça-feira (14), uma na quarta (15), uma na quinta (16) e uma na sexta (17).







Veja o que rola nesta semana:

Continua depois da publicidade





Segunda-feira, 13 de setembro:

15h30: Treino no CT







Terça-feira, 14 de setembro:

09h30: Treino no CT

15h30: Treino no CT







Quarta-feira, 15 de setembro:

15h30: Treino no CT





Quinta-feira, 16 de setembro:

15h30: Treino no CT





Sexta-feira, 17 de setembro:

09h30: Treino no CT