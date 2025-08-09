De volta ao Estádio do Café, Londrina tenta retomar boa fase na Série C

O Londrina entra em campo neste domingo (10), às 11h, para enfrentar o Náutico pela Série C do Campeonato Brasileiro, no estádio do Café. Será a primeira, e provavelmente a única, partida do time no estádio da zona norte pela competição, já que o Vitorino Gonçalves Dias (VGD) segue fechado para reforma do gramado. O último jogo do LEC no local foi pelo Campeonato Paranaense deste ano, quando perdeu a semifinal para o Operário por 2 a 1 e foi eliminado nos pênaltis.





Dentro de campo, o Tubarão terá dois desfalques. O artilheiro Iago Teles cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, recebido na última segunda-feira (4), na derrota por 1 a 0 para o Ituano, no interior paulista. O lateral João Vitor também está fora, expulso no último lance da mesma partida. O revés diante do time de Itu, inclusive, vem servindo de combustível para o elenco, que quer dar uma resposta positiva à torcida no Dia dos Pais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Nossa projeção é sempre jogo a jogo, e o mais próximo é justamente contra o Náutico, temos que dar uma resposta para o torcedor e para o clube. Viemos de uma atuação ruim e precisamos vencer”, admitiu o volante Alison, novidade certa no time titular. Suspenso contra o Ituano, o camisa 5 retorna para reforçar o meio-campo. “Sabemos que, se ganharmos, estaremos mais próximos da classificação. Então, pensamos semana a semana, jogo a jogo. O próximo é sempre o mais importante. É clichê dizer isso, mas é a realidade”, completou.





Com 26 pontos, o Londrina ocupa a quarta colocação, mesma pontuação do Náutico, que aparece em terceiro por ter um gol a mais de saldo. O time pernambucano ostenta a melhor defesa da Série C, com apenas seis gols sofridos.

Publicidade





“Esperamos um jogo muito difícil. Conhecemos a qualidade e o nível de dificuldade que envolve enfrentar o Náutico. Precisaremos ter atenção máxima, ser letais nas oportunidades e nos defender bem. Eles têm a melhor defesa do campeonato e, nos últimos jogos, não sofreram gols. É um fator importante. Será um confronto complicado como todos, mas, contra o Náutico, o nível de atenção precisa ser ainda maior, pois se trata de uma grande equipe”, analisou Alison.





O técnico Roger Silva não descarta mudanças na formação. O gramado irregular do estádio do Café pode alterar a característica do jogo, especialmente para um time que preza pelo toque de bola. No ataque, Rikelmi é o favorito para substituir Iago Teles, mas Quirino também está cotado para a vaga ou até para ganhar a posição de Eliel.

Publicidade





Pelo lado do Timbu, o técnico Hélio dos Anjos enfrenta um cenário ainda mais complicado. São cinco desfalques, distribuídos por todos os setores. Estão suspensos o zagueiro Mateus Silva, o lateral Igor Fernandes e o atacante Vinícius. Já o meia Lucas Cardoso e o atacante Kelvin ficam fora por lesão.





A tendência é que João Maistro, que defendeu o Londrina em 2024 e foi titular durante toda a Série C, assuma a vaga na defesa. Outras mudanças devem ser o lateral Raimar e o meia Patrick Allan. No ataque, as principais opções para compor o setor são Igor Bolt e Kayon.

Publicidade





Uma alteração é certa em relação à vitória por 3 a 0 sobre o Retrô: Paulo Sérgio, que cumpriu suspensão, retorna ao time no lugar de Bruno Mezenga.





FICHA TÉCNICA

Publicidade





Londrina

Luiz Daniel; Cedric, Yago Lincoln, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques e Robson Duarte; Vitinho, Eliel (Quirino) e Rikelmi. Técnico: Roger Silva

Publicidade





Náutico

Publicidade

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Raimar; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Igor Bolt (Kayon), Hélio Borges e Paulo Sérgio.





Árbitro: Tarcisio Flores da Silva (RN)

Estádio: do Café, Londrina (PR)

Horário: 11h

Onde assistir: SportyNet





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



