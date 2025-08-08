Londrina EC não perde para o Náutico há 21 anos

O Londrina entra em campo neste domingo (10), às 11h, contra o Náutico, carregando a missão de se recuperar da derrota sofrida para o Ituano na rodada passada. Apesar do revés recente, o torcedor alviceleste pode encontrar no retrospecto um bom motivo para confiar em um resultado positivo no estádio do Café. Isso porque, há 21 anos o Tubarão não perde para o Timbu. Nesse período, as equipes se enfrentaram nove vezes, entre Série B e Série C do Campeonato Brasileiro, tanto em Londrina quanto em Pernambuco.

O histórico geral do duelo também é amplamente favorável ao LEC: em 20 partidas, foram 11 vitórias, cinco empates e apenas quatro derrotas. O último triunfo do Náutico sobre o Londrina foi em 2004, e ficou marcado negativamente para a torcida: uma goleada por 5 a 0 pela Série B daquele ano. Desde então, o domínio passou a ser alviceleste. Foram nove confrontos, com sete vitórias e dois empates, sendo cinco partidas no Café e quatro no Nordeste.





O capítulo mais recente desse confronto ocorreu na última rodada da primeira fase da Série C de 2024, também no Café. Na ocasião, o Londrina precisava apenas de um empate para se classificar, mas uma derrota significaria a eliminação e a ultrapassagem pelo próprio Náutico. Com um jogo movimentado e clima decisivo, o Tubarão venceu por 3 a 2, com gols de Rafael Longuine, Everton Moraes e Maurício. Pelo lado pernambucano, Bruno Mezenga e Gustavo Maia balançaram as redes.





O resultado garantiu o Londrina no quadrangular final e encerrou precocemente a participação do Timbu no campeonato.