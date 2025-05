Decreto altera cronograma financeiro da Fundação de Esportes de Londrina para 2025

A Prefeitura de Londrina publicou o decreto nº 564, que modificou o cronograma mensal de execução financeira para o exercício de 2025 da Fundação de Esportes de Londrina (FEL). A principal mudança é a transferência de R$ 265.057,14 no orçamento destinado à FEL para os próximos meses em relação aos quatro primeiros meses do ano. O decreto foi assinado no dia 13 de maio pelo prefeito Tiago Amaral, pelo secretário de governo, Rodrigo Souza, e pelo secretário de Planejamento, Marcos Rambalducci, mas só apareceu no Jornal Oficial do Município no último dia 20 de maio.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

De acordo com o decreto, o reforço financeiro será aplicado entre maio e setembro, elevando os valores mensais previstos para cerca de R$ 300 mil, acima dos R$ 247 mil a R$ 253 mil inicialmente previstos para esses meses. Com isso, o total investido pela FEL no período vai de R$ 1,24 milhão para R$ 1,5 milhão.





No entanto, para que esse aumento seja possível, o decreto também registra uma redução equivalente de R$ 265.057,14 nos recursos previstos para o primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março) e o mês de abril. Nesses meses, os valores foram cortados, com destaque para janeiro, que teve uma redução de R$ 111 mil, fevereiro com R$ 80 mil a menos, março com quase R$ 65 mil e abril com uma diminuição quase simbólica de R$ 30. Essas alterações, que impactaram o início do ano, só foram oficialmente publicadas agora. A medida entra em vigor imediatamente, revogando normas anteriores contrárias.