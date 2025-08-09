Depois da eliminação, São Paulo foca no Campeonato Brasileiro contra o Vitória

O São Paulo entra em campo neste sábado (9), às 18h30, no Morumbis, para enfrentar o Vitória, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é fundamental para o Tricolor, que busca manter a sequência positiva no Brasileirão e entrar na briga por uma vaga na próxima Libertadores.





Após a eliminação na Copa do Brasil para o Athletico Paranaense, nos pênaltis, o time comandado pelo técnico Hernán Crespo tenta não se abalar. O treinador prepara uma reformulação no time para o confronto e contará com o importante retorno de Lucas Moura, recuperado de lesão. A tendência é que o camisa 7 comece no banco de reservas.

“A primeira coisa que temos que fazer, a gente, os atletas, diretoria, é ter os pés no chão. Não somos horríveis agora e não éramos fenômenos antes. Temos que fazer o que a gente sabe que tem que fazer”, disse Crespo sobre a queda para o Furacão e visando a sequência no Brasileiro.





Do outro lado, o Vitória chega pressionado e com uma série de desfalques. O técnico Fábio Carille terá nove ausências para montar sua equipe, entre suspensões, vetos médicos e questões contratuais. Claudinho, Raúl Cáceres, Erick, Pepê, Jamerson, Baralhas, Rúben Ismael, Willian Oliveira e Matheuzinho estão fora. Como notícia positiva, o Vitória contará com o reforço do lateral-esquerdo Ramon, anunciado nesta sexta-feira (8).

Fla enfrenta "sensação" do Brasileiro





O Flamengo, atual líder do Campeonato Brasileiro, volta a campo também neste sábado, no Maracanã, para enfrentar o Mirassol. Será o primeiro jogo da equipe após a eliminação para o Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil.





O Mirassol é uma das surpresas do Brasileirão até agora e ocupa a quinta posição, com 28 pontos em 16 partidas, e chega confiante após a vitória por 3 a 2 sobre o Vasco no último sábado (2). A equipe teve a semana livre para se preparar para o confronto no Rio de Janeiro.

O Flamengo terá um desfalque importante, já que o volante Jorginho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, o técnico Filipe Luís pode contar com a estreia do meia Jorge Carrascal, que deve ficar como opção no banco de reservas.





Uma provável escalação do Flamengo tem Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan e Saúl; Plata, Arrascaeta e Samuel Lino; Pedro.

Do lado do Mirassol, não há jogadores suspensos, mas o time sentirá a ausência do treinador Rafael Guanaes, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão.









FICHA TÉCNICA





São Paulo

Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson (Rodriguinho) e Enzo Díaz; Luciano e André Silva (Ferreira). Técnico: Hernán Crespo





Vitória

Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Ricardo Ryller, Ronald Lopes e Romarinho (Cantalapiedra); Fabri, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Estádio: Morumbis, São Paulo (SP)

Horário: 18h30

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)





