Desfalcado, Corinthians enfrenta Juventude em Caxias

O Corinthians entra em campo nesta segunda-feira (11) para enfrentar o Juventude, às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Sob o comando do técnico Dorival Júnior, o elenco do Corinthians encerrou a preparação no domingo (10). O treinador testou diferentes formações e buscou alternativas para suprir as ausências de André Carrillo, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo, e de Memphis Depay, em recuperação de lesão muscular.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A tendência é que Breno Bidon seja o substituto de Carrillo, enquanto Talles Magno e Romero disputam a vaga deixada por Memphis no setor ofensivo.





O Corinthians ocupa a 13ª colocação na tabela, com 22 pontos, somando cinco vitórias, sete empates e seis derrotas. A equipe busca ampliar a distância para a zona de rebaixamento e voltar à primeira página da tabela de classificação. O Timão, porém, chega com a moral alta após ter eliminado o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Publicidade





"Era impressionante o trabalho que desenvolvíamos e como os jogadores aceitavam tudo isso, mas eu não via os resultados que merecíamos. Tivemos oscilações, como foi no clássico contra o São Paulo, mas vínhamos fazendo partida com consistência, variações, mas os resultados não apareciam. Espero que continuemos dessa maneira, buscando evolução, crescimento e melhor colocação no Campeonato Brasileiro", disse o técnico Dorival Júnior.





O time alvinegro não vence um jogo pelo Brasileiro há quase um mês. O último resultado positivo foi diante do Ceará, no Castelão, em 16 de julho, por 1 a 0. Desde então foram quatro jogos pela competição, com uma derrota e três empates.



Publicidade





Adversário desta segunda-feira, o Juventude vive momento difícil no campeonato. O time gaúcho é o penúltimo colocado, com 11 pontos em 16 partidas, conquistados em três vitórias, dois empates e 11 derrotas. A equipe tem o pior ataque da competição, com 11 gols marcados, e a defesa mais vazada, com 35 gols sofridos.





Para o confronto, o técnico Thiago Carpini enfrenta desfalques importantes. O meia Lucas Fernandes está fora por conta de uma lesão de grau 1 na coxa, enquanto o zagueiro Wilker Ángel cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo.

Publicidade





“O Corinthians é um adversário que todos nós conhecemos. A gente acompanha diariamente, são atletas conhecidos. Então, qualquer ideia ou estratégia está dentro daquilo que imaginamos para cada jogo”, destacou Thiago Carpini, que fará sua reestreia no time gaúcho.







FICHA TÉCNICA

Publicidade





Juventude

Publicidade

Gastón Guruceaga; Reginaldo, Abner, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê (Batalla); Gabriel Veron e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini





Corinthians

Publicidade

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martinez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Estádio: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Horário: 20h

Onde assistir: Sportv (TV), Premiere (pay-per-view)





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também:



