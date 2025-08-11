Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
CAMPEONATO BRASILEIRO

Desfalcado, Corinthians enfrenta Juventude em Caxias

Matheus Camargo - Redação Folha
11 ago 2025 às 15:36

Compartilhar notícia

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Publicidade
Publicidade

O Corinthians entra em campo nesta segunda-feira (11) para enfrentar o Juventude, às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. 


Sob o comando do técnico Dorival Júnior, o elenco do Corinthians encerrou a preparação no domingo (10). O treinador testou diferentes formações e buscou alternativas para suprir as ausências de André Carrillo, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo, e de Memphis Depay, em recuperação de lesão muscular.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

A tendência é que Breno Bidon seja o substituto de Carrillo, enquanto Talles Magno e Romero disputam a vaga deixada por Memphis no setor ofensivo.


O Corinthians ocupa a 13ª colocação na tabela, com 22 pontos, somando cinco vitórias, sete empates e seis derrotas. A equipe busca ampliar a distância para a zona de rebaixamento e voltar à primeira página da tabela de classificação. O Timão, porém, chega com a moral alta após ter eliminado o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Publicidade


"Era impressionante o trabalho que desenvolvíamos e como os jogadores aceitavam tudo isso, mas eu não via os resultados que merecíamos. Tivemos oscilações, como foi no clássico contra o São Paulo, mas vínhamos fazendo partida com consistência, variações, mas os resultados não apareciam. Espero que continuemos dessa maneira, buscando evolução, crescimento e melhor colocação no Campeonato Brasileiro", disse o técnico Dorival Júnior.


O time alvinegro não vence um jogo pelo Brasileiro há quase um mês. O último resultado positivo foi diante do Ceará, no Castelão, em 16 de julho, por 1 a 0. Desde então foram quatro jogos pela competição, com uma derrota e três empates.

Publicidade


Adversário desta segunda-feira, o Juventude vive momento difícil no campeonato. O time gaúcho é o penúltimo colocado, com 11 pontos em 16 partidas, conquistados em três vitórias, dois empates e 11 derrotas. A equipe tem o pior ataque da competição, com 11 gols marcados, e a defesa mais vazada, com 35 gols sofridos.


Para o confronto, o técnico Thiago Carpini enfrenta desfalques importantes. O meia Lucas Fernandes está fora por conta de uma lesão de grau 1 na coxa, enquanto o zagueiro Wilker Ángel cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo.

Publicidade


“O Corinthians é um adversário que todos nós conhecemos. A gente acompanha diariamente, são atletas conhecidos. Então, qualquer ideia ou estratégia está dentro daquilo que imaginamos para cada jogo”, destacou Thiago Carpini, que fará sua reestreia no time gaúcho.


FICHA TÉCNICA

Publicidade


Juventude

Publicidade

Gastón Guruceaga; Reginaldo, Abner, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê (Batalla); Gabriel Veron e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini


Corinthians

Publicidade

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martinez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Estádio: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Horário: 20h

Onde assistir: Sportv (TV), Premiere (pay-per-view)


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.


Leia também:


Imagem
Londrina EC perde para o Náutico e quebra jejum de 21 anos sem derrotas para o clube
O Londrina perdeu para o Náutico por 2 a 0, no estádio do Café, neste domingo (10). Os gols do Timbu foram marcados no segundo tempo por Bruno Mezenga e Marco Antônio.
Esporte futebol Campeonato Brasileiro Corinthians Juventude
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas