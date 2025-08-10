Pesquisar

Sofreu com mudanças

Londrina EC perde para o Náutico e quebra jejum de 21 anos sem derrotas para o clube

Matheus Camargo - Redação Folha
10 ago 2025 às 14:20

Rafael Martins/LEC
O Londrina perdeu para o Náutico por 2 a 0, no estádio do Café, neste domingo (10). Os gols do Timbu foram marcados no segundo tempo por Bruno Mezenga e Marco Antônio. Esta é a primeira derrota do Tubarão para o Náutico nos últimos 21 anos.


A opção do técnico Roger Silva para a partida, devido ao gramado ruim do estádio do Café, foi por mudar grande parte do time titular. Uma das escolhas foi por Gabriel Canela, que pouco vinha sendo acionado, para o lugar de Iago Teles. Zé Breno, João Tavares e Quirino também foram novidades.

Chances perdidas


O primeiro tempo do duelo foi marcado por oportunidades claras desperdiçadas pelas duas equipes.

Logo aos dois, Quirino arriscou da entrada da área após ganhar dividida, mas parou na defesa segura de Muriel, que encaixou no centro do gol. Aos 16, o Londrina teve sua melhor chance: Canela foi lançado nas costas da zaga, ganhou na corrida e ficou cara a cara com o goleiro. No entanto, finalizou por cima, desperdiçando a oportunidade.

O Náutico respondeu no minuto seguinte em lance impressionante. Raimar arriscou de longe, Luiz Daniel espalmou para cima e a bola correu sobre a linha. Bruno Mezenga, livre, não conseguiu concluir e furou na hora do chute, deixando escapar o gol.


Aos 43 minutos, uma falta dura de Auremir em Alison gerou discussão entre os jogadores. O volante do Náutico recebeu cartão amarelo após acertar o braço no rosto do adversário, que precisou de atendimento em campo.

Náutico atropela


Na volta do intervalo, o Londrina quase abriu o placar logo no primeiro lance, em cabeceio de Yago Lincoln, que tocou na parte de trás do travessão. Aos cinco minutos, Canela teve nova oportunidade ao ser lançado por Quirino em profundidade, mas chutou na rede pelo lado de fora.


O Náutico foi mais eficiente e atropelou na reta final da partida para vencer. Aos 18, Bruno Mezenga aproveitou falha da defesa e acertou belo chute de primeira, no ângulo esquerdo, encobrindo Luiz Daniel: 1 a 0. Três minutos depois, Hélio Borges acertou a trave com finalização forte de dentro da área.

Aos 26, Marco Antônio recebeu cruzamento na medida de Mezenga na pequena área, cabeceou com categoria, e ampliou: 2 a 0.


O Londrina ainda levou perigo em cruzamento de Cedric que Rayan quase desviou contra o próprio gol, mas o time da casa perdeu forças. No contra-ataque seguinte, Alison cometeu falta em Kayon e, como era o último homem, foi expulso.

Com a derrota, o Londrina segue com 26 pontos, dentro da zona de classificação. O Tubarão volta a jogar domingo (17), fora de casa, no Augusto Bauer, contra o Brusque, às 16h30.


FICHA TÉCNICA


Londrina

Luiz Daniel; Cedric, Yago Lincoln, Wallace e Maurício; Alison, João Tavares (Robson Duarte) e Zé Breno (Caio Rafael); Gabriel Canela (Vitinho), Eliel (Thauan) e Quirino (Marco Antônio). Técnico: Roger Silva


Náutico

Muriel; Arnaldo (Marcos Ytalo), João Maistro, Carlinhos e Raimar; Auremir (Rayan), Igor Pereira e Marco Antônio; Igor Bolt (Kayon), Hélio Borges (Wenderson) e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos


Árbitro: Tarcisio Flores da Silva (RN)

Estádio do Café, Londrina (PR)

Gols: Bruno Mezenga (NAU, 18’ 2T), Marco Antônio (NAU, 26’ 2T)

Público: 4.246 torcedores (total)

Renda: R$ 62.980,00


