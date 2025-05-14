Direção do Palmeiras monta elenco sem improvisos e 'problema' agora é de Abel

Abel Ferreira reclamou sobre a falta de peças no elenco do Palmeiras no final do ano passado e no início desta temporada. No entanto, a diretoria alviverde investiu quase meio bilhão de reais para montar o elenco de 2025, e o "problema" passou para as mãos da comissão técnica.





A montagem do elenco para 2025 é motivo de orgulho para a direção palmeirense. A alta cúpula acredita que montou um time muito mais equilibrado do que no ano passado, com mais de uma opção para cada posição e com uma mescla interessante de novos jogadores com outros nomes já consagrados do elenco.

A comissão técnica portuguesa do Palmeiras também está muito satisfeita com o plantel que tem em mãos. João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, elogiou o elenco após a vitória no Choque-Rei, e assumiu que a comissão agora tem a responsabilidade de gerir esse elenco para deixar todos satisfeitos.





"Ter várias opções para as posições tem essa parte boa. Tivemos um jogo muito desgastante no Paraguai [contra o Cerro]. Estêvão acabou no limite e se começássemos com os dois teríamos déficits de pressão. Foi uma escolha estratégica porque temos um elenco equilibrado. Se só tivéssemos um, jogaria o Vitor até não poder mais. Todos os jogadores gostam e trabalham para jogar, mas todos são profissionais. Todos sabem que jogar e não jogar não é igual. Faz parte do nosso trabalho ter essa gestão. Numa empresa, o 'funcionário do mês' só pode ser um, mas não significa que os outros sejam ruins", disse Martins.

O Palmeiras resolveu problemas que incomodavam Abel há algum tempo no clube. Em 2024, o Palmeiras sofreu com poucas opções no meio-campo e, nesta quarta-feira (14), tem à disposição Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Richard Ríos. O treinador também pediu por atacantes e recebeu Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque. O tão sonhado zagueiro canhoto chegou (Micael) - Bruno Fuchs também foi outro reforço para o setor defensivo.

Um elenco mais amplo permitiu à comissão técnica do Palmeiras rodar o elenco com maior frequência para preservar os atletas e sem improvisos - o que foi comum na era Abel, a invenção de Zé Rafael como primeiro volante ou Mayke como ponta-direita são provas disso. Nos últimos três jogos - Vasco, Cerro Porteño e São Paulo -, o Palmeiras entrou em campo com titulares diferentes. Abel conseguiu controlar a minutagem de nomes importantes como Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Ríos, Facundo Torres e Vitor Roque.





Abel Ferreira reclamou da falta de peças durante o Paulistão, mas nesta quarta-feira (14) a equipe vive outro momento. O Palmeiras zerou o departamento médico, só tem o zagueiro Micael e o atacante Bruno Rodrigues em transição física. Nomes importantes nos últimos anos como Murilo, Marcos Rocha e Raphael Veiga estão no banco após retornarem de lesão, a comissão técnica terá esse trabalho para dar tempo de jogo a todos os atletas.

"Futebol é isso. É por conta disso que precisamos ter um elenco maior. Por ano não fazemos só 30 jogos ou 34. Fazemos 80, e é fundamental o nosso elenco ter mais profundidade. Estamos a trabalhar nisso. Faltam peças no nosso quebra-cabeça. Fui obrigado a improvisar logo no início e não esperava por isso. Ficamos sem o nosso 'abre latas', nosso jogador mais criativo e melhor goleador", comentou Abel Ferreira - 16 de fevereiro, após 0 a 0 no Choque-Rei.





Já classificado para as oitavas da Libertadores, Abel terá a chance de dar mais tempo de jogo para quem não tem atuado com frequência para equilibrar ainda mais seu elenco.





O Palmeiras volta a campo contra o Bolívar-BOL, às 19h desta quinta, no Allianz Parque, pela 5ª rodada da primeira fase.

O ELENCO DO PALMEIRAS





Goleiros: Marcelo Lomba, Mateus e Weverton

Zagueiros: Benedetti, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Micael, Murilo e Naves

Laterais: Giay, Marcos Rocha, Mayke, Piquerez e Vanderlan

Meio-campistas: Allan, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Felipe Anderson, Figueiredo, Lucas Evangelista, Maurício, Raphael Veiga e Richard Ríos

Atacantes: Bruno Rodrigues, Estêvão, Facundo Torres, Flaco López, Luighi, Paulinho, Thalys e Vitor Roque



