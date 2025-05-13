Diretor de marketing do Corinthians tem saída confirmada após 39 dias no cargo

O Corinthians confirmou a saída de Edgard Soares, diretor estatutário de marketing, pouco mais de um mês após anunciá-lo no cargo. Na manhã desta terça-feira (13), Soares enviou um e-mail ao presidente Augusto Melo solicitando a exoneração. Ao todo, o profissional permaneceu apenas 39 dias na função.





Apesar de curta, a passagem do diretor foi bastante conturbada no departamento. As demissões e declarações polêmicas promovidas por Edgard geraram um período de instabilidade nas áreas de marketing e comunicação do clube.

Com mais essa saída de um dirigente, o Corinthians agora soma 14 nomes que deixaram ou foram retirados da gestão.





Após a demissão dos dois superintendentes na semana retrasada, o clima era de revolta e insegurança entre os funcionários.

Aliás, a contratação de Edgard Soares tinha cunho político para o atual mandatário do Timão. Isso porque o agora ex-diretor havia - que é conselheiro do clube, participado do primeiro pedido de impeachment contra Augusto Melo.





LEIA A NOTA DO CORINTHIANS

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que Edgard Soares não faz mais parte da diretoria do Clube.

O desligamento foi formalizado por meio de um e-mail enviado ao presidente Augusto Melo, no qual Edgard solicitou sua saída. O Corinthians agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso em sua trajetória profissional."



