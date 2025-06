Divisão de Acesso tem semifinais indefinas após empates

As semifinais da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense seguem em aberto após empates nas partidas de ida. No sábado (28), no estádio José Carlos Galbier, em Campo Mourão, o Nacional arrancou a igualdade por 2 a 2 com o Galo Maringá no último minuto e manteve a disputa indefinida.





O time visitante, líder da primeira fase, abriu o placar logo no início com o camisa 10 Leandro Córdova, após erro da defesa adversária. O empate do Nacional veio ainda na primeira etapa, com Raphael Luz, que fez jogada individual e finalizou no canto do goleiro. No início do segundo tempo, o Galo voltou à frente com Iruan, de cabeça. O placar se manteve até os acréscimos, quando o time da casa pressionou e, após jogada bem construída na área, Andrezinho marcou o gol que fechou o confronto em 2 a 2.

“Foi um jogo em que oscilamos bons momentos. Poderíamos ter saído com um placar mais vantajoso, com a vitória, mas agora é corrigir os erros, procurar administrar e melhorar a equipe para que, no próximo jogo, a gente possa guerrear, competir e conquistar o acesso à primeira divisão”, afirmou o técnico Rafael Andrade, do Galo Maringá.





A partida de volta está marcada para sábado (5), às 15h30, no estádio Willie Davids. Os ingressos já estão à venda: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Quem levar 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração paga meia entrada.

No domingo (29), foi a vez de Paranavaí e Foz entrarem em campo. O duelo, realizado no estádio Waldemiro Wagner, terminou empatado por 0 a 0. Em um confronto equilibrado, nenhuma das equipes conseguiu balançar as redes para conquistar vantagem no jogo de ida. O ACP conta com dois nomes conhecidos do torcedor londrinense: o atacante Cirilo, titular da equipe, e Juan Matos, que tem começado no banco.

“Se colocarmos em prática tudo o que foi feito nos treinos durante a semana, podemos sim sair de lá vitoriosos”, destacou o técnico Fahel Júnior, do Paranavaí.







O confronto decisivo será no domingo (6), às 15h, no estádio do ABC, em Foz do Iguaçu. Em caso de novo empate, tanto em Maringá quanto em Foz, o acesso será decidido nos pênaltis.





