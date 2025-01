Dono da SAF quer Londrina EC com patrocínio máster da cidade

O Londrina começou a temporada sem um patrocínio máster na camisa após o encerramento do vínculo com a agência e gravadora Agroplay, que esteve no equipamento esportivo da equipe em 2024.





Mesmo ainda sem um grande parceiro, o dono da SAF do clube, Guilherme Bellintani, admitiu não ter pressa para isso.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O empresário baiano revelou ter a prioridade de contar com uma empresa da cidade como patrocinadora do LEC, mas caso isso não ocorra, pode fechar com uma casa de apostas para o espaço nobre da camisa do Tubarão.





“Vamos esperar um pouco, porque de fato o nosso desejo é ter um patrocínio da cidade, de uma empresa da cidade representando a camisa do Londrina. Estamos conversando com algumas empresas”, disse Bellintani.

Publicidade





“Se isso não vier, devemos partir para um patrocínio de bet (casa de apostas) para conseguir ajudar a pagar as contas, mas vamos esperar mais um pouco, porque queria valorizar muito a camisa do Londrina e acho que ela valoriza mais quando tem um patrocínio da cidade. Agora, repito também: tem empresas de bet que vão nos ajudar e vão ser muito bem-vindas quando quiserem investir no Londrina.”





Ainda sobre o aspecto financeiro, o sócio-proprietário da Squadra Sports ainda afirmou ter feito investimentos no clube em 2024 antes mesmo da assinatura do contrato da SAF, que foi realizada em junho do ano passado. Segundo ele, a receita do LEC foi próxima a zero no período e que o valor foi necessário para o andamento da agremiação.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: