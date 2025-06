Dono do Londrina SAF, Bellintani revela plano ambicioso para o clube

O dono da Squadra Sports, SAF do Londrina Esporte Clube, Guilherme Bellintani, revelou que pretende ter até mil jogadores em sua plataforma até 2030. Além disso, o gestor pretende ser um dos maiores exportadores de atletas do futebol brasileiro nos próximos anos. Para isso, administra o LEC como principal clube de sua plataforma, que tem ainda o Linense, da segunda divisão de São Paulo, como time profissional, e três equipes de base: o Ypiranga e o Conquista, da Bahia, além do VF4, da Paraíba.





“O objetivo principal é ser um dos maiores exportadores de jogadores do Brasil. Queremos ter mil jogadores na plataforma, lastreados em dois clubes profissionais, o Londrina e o Linense, que são dois clubes profissionais”, indicou Bellintani em entrevista à TV Bahia, afiliada da Globo em Salvador.





O ex-presidente do Bahia revelou que está em negociação para comprar um clube português para fortalecer o projeto na Europa. A Portal Bonde informou em março que o clube que interessa a Bellintani é o Paços de Ferreira.





“Estamos trabalhando com muito profissionalismo e ambição. Não precisamos encontrar os super craques. O futebol brasileiro tem uma grande riqueza de atletas e existe um mercado enorme interessado, a segunda linha da Europa, Ásia, Turquia, mundo árabe e os Estados Unidos, cada vez mais. A América do Sul também consome, em parte, o futebol brasileiro. O projeto é entender que não é necessário ter um super craque para ser viável”, seguiu.





"Torcedor cansado do modelo amador"





Bellintani reforçou que a fase inicial do projeto segue até 2030. No Londrina, a SAF foi responsável por reformar o estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) para ser reutilizado após nove anos fechado, além da promessa pela construção do centro de treinamentos próprio do clube, que será em um terreno adquirido pela Squadra Sports na Estrada da Cegonha, zona sul da cidade. A empresa ainda criou a marca própria de uniformes do clube, a MaxRun, que foi lançada na ExpoLondrina 2025.





“A SAF vai ser consolidada a partir de experiências positivas e negativas que ocorreram no Brasil. Avalio, atualmente, com um viés positivo, isso mostra um novo momento do futebol. É importante dizer que esse é um processo que precisa conquistar a confiança do torcedor. Um torcedor que está desconfiado do modelo antigo, amador e associativista”, destacou o empresário baiano.





“Um processo de transformação como esse é algo que, pelo menos nos primeiros cinco anos, veremos muitas coisas sendo ajustadas, erros sendo cometidos, acertos sendo repetidos. Ao longo desses primeiros cinco anos da estruturação das SAFs no Brasil, vamos acompanhar como o movimento se consolida para superar essa primeira etapa de implantação. O empresário que quer investir sabe o que quer, tem direcionamento, mas não existe verdade absoluta. Assim como gestores amadores e políticos erram, as SAFs também erram”, concluiu Bellintani.