Dorival dá 4 dicas de melhorias no Corinthians após primeira derrota no comando do clube

O Corinthians teve sua primeira derrota sob o comando de Dorival Jr, e o treinador deu pistas do que deve trabalhar na equipe para a sequência do mês. Até o final de maio, o Alvinegro terá duas "decisões" na Sul-Americana, um clássico e a volta de confronto da Copa do Brasil.





As próximas partidas podem definir o restante da temporada do clube do Parque São Jorge, principalmente nas copas. Em terceiro, o Alvinegro paulista está em posição delicada na Sul-Americana e corre risco de não avançar nem aos playoffs das oitavas. O cenário na Copa do Brasil é mais tranquilo, tendo vencido o Novorizontino fora de casa, mas ainda precisa confirmar a classificação na Neo Química Arena.





A derrota para o Mirassol fez o time estacionar no Brasileirão, e novos tropeços podem complicar a situação na tabela. O time está em décimo, com dez pontos, e pode voltar a brigar na segunda parte da tabela para se distanciar do Z4, como foi em boa parte da edição do ano passado. Os próximos adversários são Santos, Atlético-MG e Vitória.





A equipe ainda fará três dos seus cinco jogos seguintes como visitante e vem oscilando fora de casa. Em 2025, cinco das sete derrotas do Alvinegro foram longe de seus domínios. Nos últimos quatro duelos fora da Neo Química Arena, o Corinthians perdeu três.





AS QUATRO PISTAS DE DORIVAL





1) O técnico quer evitar novos apagões que custaram caro na volta do intervalo. A equipe entrou no segundo tempo desatenta e levou gols tanto no empate com o América de Cali quanto contra o Mirassol.





2) Dorival busca deixar a defesa menos vulnerável. O time foi vazado nos últimos três compromissos, e o comandante reclamou que um ataque está sendo o suficiente para o adversário balançar a rede. Além disso, o clube do Parque São Jorge é o quarto time que mais sofreu gols no Brasileiro.





3) O treinador também pediu por mais capricho no último passe. Segundo ele, o Corinthians pecou na eficiência e não conseguiu levar tanto perigo até a meta adversária, apesar de ter o controle das ações de jogo.





4) Por fim, Dorival deseja que o time passe mais confiança para dar mais espaço à base. No último duelo, apenas Breno Bidon e Maycon, Crias do Terrão, foram utilizados.





Dorival mudou de novo na dupla de zaga e eximiu Félix Torres e Cacá de culpa contra o Mirassol. Ambos não tiveram atuações seguras, embora Cacá tenha feito o gol da equipe. Já o equatoriano entrou no time titular no lugar de André Ramalho, que vinha sendo alvo de descontentamento da torcida, mas também não convenceu.



