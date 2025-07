Dudu pega 6 jogos de 'gancho' por ofender Leila com 'VTNC'

Rio de Janeiro - O meia-atacante Dudu, nesta sexta-feira (18) no Atlético-MG, foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa de postagens ofensivas contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Dudu pegou seis jogos de suspensão, além de R$ 90 mil de multa. A punição tem caráter imediato, o que já tira o atacante do jogo contra o Palmeiras, no domingo, pelo Brasileirão. A decisão, porém, cabe recurso.





O jogador foi denunciado com base no artigo 243-G, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição a quem praticar ato discriminatório. Neste caso, discriminação contra uma mulher. A pena prevista no artigo vai de cinco a dez jogos de gancho.

Dudu mandou um "VTNC" para Leila em um story e, depois, ainda comentou em uma postagem dizendo que "todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras".





Leila prestou depoimento na sessão e fez críticas a Dudu, reforçou que se sentiu atacada e apontou que o jogador só falou aquilo pelo fato de ela ser mulher. "Não tenho dúvida que fui vítima de misoginia", disse ela.

A presidente do Palmeiras ainda disparou contra Dudu pelo fato de ele não comparecer ao julgamento, mas só mandar um vídeo pedindo desculpas "a todas as mulheres que se sentiram ofendidas", mas sem menção direta a Leila. A decisão aconteceu na 5ª Comissão Disciplinar, após relatoria da auditora Renata Baldez. Cabe recurso ao Pleno do tribunal.





"Esses agressores são covardes. A maior prova eu estou vivendo aqui. Que esse atleta me agrediu, me ofendeu, e cadê ele? Gravou um videozinho que deve ter lido no TP (teleprompter). Deve ter repetido 500 vezes pra ver se estava mais bonitinho. Não é? Devia estar aqui. Vem aqui, vem encarar uma mulher. Mas não. É muito mais confortável estar sentado lendo lá no TP o que ele tem que dizer, porque eles são covardes. Eles gostam de agredir no privado, no máximo em rede social, mas que ele está protegido ali pela distância. Mas na hora de olhar no olho, eles não aparecem: então a gente tem que denunciar e expor esses agressores", disse Leila.

As frases de Dudu que geraram a condenação

"O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo!!! (sic). Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila Pereira (marcando o perfil da presidente). Me esquece. VTNC."





"E todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras, ainda vou poder falar tudo que penso dessa presidente, hoje defendo um Clube que me abriu maravilhoso que me abriu as portas e respeito muito o Cruzeiro e não me convém ficar falando de outras coisas"

O que Leila disse





Leila fez questão de vir pessoalmente ao julgamento. E até criticou Dudu pela omissão.

"Fiz questão de vir aqui pessoalmente, em virtude da importância que esse julgamento tem, não só para mim, mas para todas as mulheres. Ele deveria ser homem o suficiente para estar aqui na minha frente , como eu falaria com ele. É complicado para mim também. Ouvi muitas críticas machistas dizendo que é frescura e não é. Nós sofremos diariamente. Temos que dar um basta. Não cabe no futebol e nem na sociedade. Nós mulheres precisamos ser respeitadas. Ele deveria estar aqui falando para mim o que ele escreveu", disse Leila.





A presidente do Palmeiras deu o contexto prévio a respeito da relação com Dudu. Lembrou que ele chegou a acertar a transferência para o Cruzeiro no meio de 2024, em uma transação na qual o clube receberia US$ 4 milhões. Mas Dudu recuou após pressão de integrantes de torcida organizada.

Seis meses depois, o Palmeiras liberou o jogador, sem receber por isso, porque ele já tinha fechado com o Cruzeiro novamente e, desta vez, queria ir. Foi nesse contexto que ela deu uma entrevista na qual fez uma comparação com a saída de Rony para o Atlético-MG. Disse que ele não sairia pela porta dos fundos, como Dudu fizera.





"Foi de maneira desrespeitosa que ele tratou os últimos meses do Palmeiras. Foi nesse contexto que eu falei. Aí, ele fez a publicação absurda, dizendo que a história dele era linda, desmerecendo todo o meu esforço, meu trabalho, minha luta de estar ali. Conseguindo ser eleita a primeira mulher da história do clube. Ele desmereceu meu trabalho. Nunca vi ele se dirigindo a um homem daquele jeito. Mandando para aquele lugar e depois dizendo de forma debochada que era "vim trabalhar no Cruzeiro". Isso é um deboche a mim e a todos nós", afirmou Leila.





O vídeo de Dudu





Dudu, por sua vez, mandou um vídeo pedindo desculpas a "todas as mulheres que se sentiram ofendidas" e explicou que não foi ao julgamento por estar envolvido em um jogo. Nesta quinta-feira (17), o Atlético-MG enfrentou o Bucaramanga, pelos playoffs da Sul-Americana, na Colômbia.





"Queria esclarecer o motivo do meu não comparecimento no tribunal, que eu respeito muito, por motivo de eu estar trabalhando pela minha profissão e também venho pedir desculpa a todas as mulheres que se sentiram ofendidas pela minha fala, pelo meu texto que eu escrevi algum tempo atrás, e fica aqui meu pedido de desculpa a todas as mulheres. Eu como tenho esposa, tenho filha mulher, então eu prezo muito ao respeito a elas e a todas as mulheres. E gostaria de também pedir desculpa por não comparecimento ao tribunal, que vocês possam compreender esse não comparecimento meu e um bom dia pra vocês e um grande abraço.





A defesa de Dudu, ainda indagando Leila, chegou a mencionar uma entrevista dela a O Globo, em 2022, dizendo: "Não sou mulher, sou um trator". Leila identificou que poderia ser uma tentativa de jogar uma casca de banana no caminho dela:





"Qual foi o contexto? Eu não lembro. Mas eu sou um trator. Eu vou usar uma frase no contexto do nosso caso. Não é que eu não seja uma mulher. Mas eu sou um trator, sim. Se as pessoas me ofendem, se as pessoas me agridem, elas vão ser processadas, responsabilizadas. É isso que eu quis dizer. A presidente do Palmeiras não tem medo de nada e de ninguém. Eu ajo com o que é certo e justo. Não gosto de injustiça e nem de discriminação".









O que a procuradoria disse





"Dudu foi denunciado pelo desdenho com a presidente do Palmeiras, pelo fato de ser mulher. A postagem questiona a legitimidade da autoridade do clube e profere xingamentos. É muito grave quando ele diz "todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras". Está questionando como presidente e como mulher. É de grave caráter misógino. Isso possui gravidade elevada", disse o procurador Ronald Barbosa Filho.









O que a advogada de Leila disse





"Todo mundo sabe que o VTNC é uma ofensa à honra. E "todo mundo sabe como ela chegou lá" é um questionamento à honra. O tribunal tem uma tarefa simples e importante: dar as coisas os nomes que elas têm e atribuir a elas consequências. Houve ofensa à honra e discriminação coletiva, que nega às mulheres as conquistas obtidas pelo seu próprio mérito", afirmou Danielle Maiolini, advogada de Leila.





O que a defesa de Dudu disse





"Não estou aqui para defender que esse é o tratamento urbano. Não estou aqui para colocar em xeque a importância da presidente Leila Pereira, ao que ela representa de triunfo de figura feminina em um ambiente dominado pelos homens. Eu vou sustentar sobre a conduta e o tipo que se pretende enquadrá-lo. Se eu entendo que a expressão VTNC não está dentro da respeitabilidade, estou certo que a manifestação não se enquadra no conceito de misoginia. Os tipos penais e infracionais não permitem interpretação ampliativa. Isso seria desafiar o princípio da legalidade. O contexto no qual a expressão foi usada foi de contrariedade após o dissenso entre eles", alegou o advogado de Dudu, José Eduardo Branco Coelho Ferraz.





