LEC pode voltar a jogar no Café diante do Náutico

A necessidade de preservar o gramado do estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias) pode levar o Londrina a voltar a jogar no estádio do Café em ao menos uma oportunidade. O clube avalia a possibilidade de transferir a partida contra o Náutico, no início de agosto, ainda sem data definida, para o Café, como forma de dar descanso ao campo principal utilizado nos últimos meses.





Embora os treinos também sejam no VGD, o entendimento do clube é que o maior desgaste vem dos jogos. A preocupação com a integridade do gramado fez com que o clube consultasse um profissional da área, que indicou a necessidade de pausa na utilização do campo. A ideia da diretoria é aproveitar uma sequência de partidas fora de casa para promover esse descanso.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Nesse planejamento, o Londrina deve enfrentar Itabaiana e CSA no VGD, depois viajar para enfrentar o Ituano. A partida seguinte, contra o Náutico, ocorreria no estádio do Café, apesar das limitações estruturais do local. Com o gramado em condição até inferior ao do VGD e sem iluminação, devido a novo furto de fiação elétrica, o jogo precisaria ser disputado pela manhã, o que depende de autorização da CBF. Até o momento, nenhum jogo da Série C foi marcado para esse horário, e abrir esse precedente é visto com cautela.





Após o confronto com o Náutico, o clube ainda jogaria fora contra o Brusque, retornando ao VGD quase um mês depois. O objetivo é garantir tempo suficiente para recuperação do gramado, o que pode ser crucial na reta final da competição.

Publicidade





A decisão sobre levar o jogo contra o Náutico para o Café será tomada apenas após o confronto contra o CSA, último compromisso do clube no VGD antes da pausa planejada. Tudo dependerá da situação do time na tabela e da evolução do calendário da Série C.



CT

Publicidade

Apesar das dificuldades, a diretoria também trabalha paralelamente para viabilizar o início das obras do novo Centro de Treinamentos. A previsão mais otimista é que os trabalhos comecem em agosto, com a construção inicial de dois campos no terreno adquirido na zona sul da cidade. O desejo de realizar a pré-temporada de 2026 no local, no entanto, depende do andamento da obra, ainda sem data garantida para começar.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.