Duelo entre Corinthians e Palmeiras abre as oitavas da Copa do Brasil

Corinthians e Palmeiras iniciam nesta quarta-feira (30), às 21h30, na Neo Química Arena, a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Quem vencer, leva vantagem para o duelo de volta, marcado para a quarta-feira seguinte, dia 6 de agosto, no Allianz Parque.





O técnico Dorival Júnior contará com o retorno do trio ofensivo formado por Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. A volta do camisa 9 foi celebrada pelo treinador, que destacou sua importância ao sistema ofensivo.

“É um jogo fundamental, de grande importância. É uma competição que representa muito para todos nós. Espero que todos estejam em condições de atuar. O Yuri tem uma característica única no elenco: ataca os espaços, dá profundidade e tem o ímpeto do gol. Isso faz diferença”, afirmou Dorival.





A escalação corintiana será parecida com a da final do Campeonato Paulista, quando o Corinthians superou o rival e ficou com o título. As únicas mudanças previstas são as entradas de André Ramalho e Matheus Bidu nos lugares de Félix Torres e Angileri. Há ainda uma dúvida entre André Carrillo e Breno Bidon.

Do outro lado, o técnico Abel Ferreira terá de lidar com o importante desfalque de Felipe Anderson, que segue fora por lesão. Com isso, a vaga na ponta-esquerda está em aberto entre Sosa, Allan e Luighi. Além de Felipe Anderson, Paulinho, Murilo e Bruno Rodrigues continuam no departamento médico.





Mesmo com os problemas, o clima é de confiança no elenco alviverde. “Todo mundo para para assistir a um jogo como esse. Sabemos das dificuldades, mas temos trabalhado muito. Fizemos bons jogos recentemente e isso nos dá confiança para fazer uma grande partida, uma grande decisão”, declarou o meia Maurício, confirmado entre os titulares.

O confronto marcará o sexto encontro entre Dorival Júnior e Abel Ferreira. O retrospecto geral tem duas vitórias para cada lado e um empate. O técnico corintiano já enfrentou o português dirigindo Ceará, Flamengo e São Paulo. No único mata-mata entre eles, Dorival levou a melhor: eliminou o Palmeiras nas quartas da Copa do Brasil de 2023, com vitória por 2 a 1 no Allianz Parque, comandando o São Paulo.





Outros confrontos

A quarta-feira será movimentada com os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A abertura será às 19h, com o CSA, que no último sábado (26) foi derrotado pelo Londrina por 3 a 1, no Vitorino Gonçalves Dias (VGD), recebendo o Vasco no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Mais dois confrontos estão marcados para as 19h30. Em Salvador, o Bahia enfrenta o Retrô, em duelo entre uma equipe da Série A e outra da Série C. No mesmo horário, o Cruzeiro recebe o CRB no Mineirão, em Belo Horizonte.





Já às 21h30, além do clássico entre Corinthians e Palmeiras, outro confronto entre clubes da elite nacional será disputado no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O Internacional encara o Fluminense, fechando a programação do dia pelas oitavas da competição nacional.

FICHA TÉCNICA





Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior





Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Emiliano Martínez) e Mauricio; Facundo Torres, Sosa (Allan ou Luighi) e Vitor Roque.





Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Estádio: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Horário: 21h30

Onde assistir: Globo (TV), Sportv (TV), Premiere (pay-per-view)









