Bonde Garfo: o programa que vai te mostrar que dá sim para comer bem e saudável

Estreia nesta quarta-feira (30) o "Bonde Garfo", novo programa culinário do Portal Bonde, que a cada episódio ensinará uma receita deliciosa e saudável pelas mãos da talentosa e premiada chef, Evelyn Koga. O projeto é fruto de uma parceria entre o Grupo Folha de Londrina, o Portal Bonde e a Universidade Unopar - local onde Evelyn trabalha há nove anos, lecionando nos cursos de Gastronomia e Nutrição. Neste primeiro programa, a chef vai ensinar a preparar a receita do delicioso Salpicão Proteico 3 em 1, que pode ser consumido tanto como uma salada, acompanhando outros pratos, ou em um sanduíche natural.





Os programas serão publicados, quinzenalmente, no Portal Bonde, dentro do canal Gastronomia e também nas redes sociais do Bonde. A cada episódio, uma receita diferente e especial. O foco será principalmente em uma linha de culinária saudável - campo que Evelyn se especializou e desenvolveu seus trabalhos. Dessa forma, o "Bonde Garfo" busca levar um pouquinho mais de bem-estar para a audiência do Bonde. "Para isso vamos ensinar os leitores e seguidores do portal a preparar receitas que ofereçam uma forma de alimentação mais inclusiva e saudável", destacou a chef.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com essa parceria, o Portal Bonde reafirma seu compromisso de oferecer informações e receitas para seu público, como vem fazendo há mais de 25 anos. Com o programa "Bonde Garfo", o portal vai dar um salto de qualidade em um de seus canais de maior audiência, que é o de "Gastronomia". "A ideia é apresentar para a audiência do portal vídeos com o preparo de receitas saudáveis pelas mãos de uma chef reconhecida, mostrar que todos podem preparar alimentos gostosos e que garantam uma boa saúde", comenta o editor do Portal Bonde, Guto Rocha.

Publicidade





Segundo ele, a parceria com a Unopar vai proporcionar aos leitores e seguidores a experiência de acompanhar a preparação de receitas em um ambiente profissional, mas também em lugares que possam aproximar a chef do público. O programa também será uma oportunidade para que os estudantes dos cursos de Nutrição e Gastronomia da Unopar pratiquem os conhecimentos adquiridos nas aulas.

Publicidade





A princípio, sempre sob o comando de Evelyn, com algum chef ou aluno convidado, os programas do "Bonde Garfo" serão gravados nos laboratórios da Unopar. "Mas já existem planos de expandir o cenário para um local mais próximo do público, como feiras e supermercados, por exemplo, e dessa forma, poderemos mostrar a qualidade dos produtos e ingredientes que utilizamos", planeja a chef.

Publicidade





Cardápio inclusivo

Publicidade





A inclusão na hora de se alimentar é a filosofia que envolve o trabalho de Evelyn, razão pela qual criou a Hana Ume, há oito anos. Uma confeitaria e restaurante especializado em oferecer comidas para pessoas com algum tipo de restrição alimentar - seja glúten, lactose ou ovos.

Publicidade





Segundo a chef, sua ideia de criar a empresa surgiu durante o mestrado de nutrição, para "atender um professor que era vegano" e "uma amiga intolerante a glúten". Evelyn lembra que na época a oferta desses produtos em Londrina era escassa e que a qualidade dos ingredientes "não era tão boa quanto hoje". Foi então que a nutricionista percebeu que a procura por esse tipo de alimento tinha "aumentado bastante", porém, que nem sempre estava relacionada à alguma doença, mas sim por uma "restrição momentânea", imposta por médicos.

Publicidade





Talento premiado





De doces a marmitas, as receitas de Evelyn são reconhecidas em Londrina e, até mesmo, nacionalmente, após conquistar um dos prêmios na 11ª temporada do reality show gastronômico da GNT (Globo), 'Que Seja Doce', em março deste ano, durante o episódio 'Doces sem Glúten'. "[Depois do programa] aumentou bastante - de verdade - a procura, principalmente para os doces que apresentamos no reality. Na Hana Ume temos, além dos doces, os salgados e a parte voltada para crianças de dois anos também. Mas um dos diferenciais é a personalização dos produtos (peso, temperos, carne ou ovo) para que o cliente tenha prazer na nova rotina alimentar, proposta pelo profissional", explicou a chef.