‘É um grupo que está machucado’, afirma PC Gusmão, que acumula três derrotas com o LEC

Os 12 dias sem jogos em razão da data Fifa não vão servir para o Londrina tentar se reabilitar apenas no esquema tático e a técnica.





O período também será usado pelo técnico PC Gusmão para levantar o moral do time, que com cinco derrotas seguidas - a última no domingo (11) por 2 a 1 para o Mirassol - têm demonstrado fragilidade emocional.

“É insistir, melhorar e levantar novamente depois de uma derrota. É um grupo que está machucado e precisamos trabalhar para ter a recuperação na competição”, afirmou.





O treinador relatou que o psicólogo fez um trabalho junto com os atletas nos últimos dias, porém, o serviço terá que ser reforçado.





“O torcedor pode ter certeza que aqui todos estamos com o mesmo sentimento de que poderia mais, no entanto, não aconteceu. Mas se não perseverarmos, melhorarmos nosso trabalho e a condição do nosso trabalho, ficaremos estagnados. Temos que nos desenvolver o mais rápido possível”, projetou.





