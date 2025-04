Em casa, Londrina Futsal conquista primeira vitória

A equipe do Londrina Futsal/Unopar alcançou a primeira vitória na LFF (Liga Feminina de Futsal), na noite de sábado (19), no Ginásio Moringão, em Londrina. Em casa, a equipe alviceleste venceu o Female Futsal, de Chapecó (SC), pelo placar de 2 a 1, em jogo válido pela segunda rodada da LFF. A partida marcou a estreia do Londrina atuando em seus domínios.





O placar abriu com a pivô e capitã do Londrina Futsal, Karina Pelé, logo aos dois minutos de jogo com um lindo chute do meio da quadra. Faltando quatro minutos para o final do primeiro tempo. Índia, camisa 11 do Female, aproveitou um rebote e empatou a partida. A equipe londrinense retomou a liderança no placar, com o gol de Dani Barbosa, faltando um minuto para o término da primeira etapa.

No segundo tempo, o time visitante pressionou, mas a defesa do Londrina segurou os ataques adversários e conseguiu a vitória. A ala Gabi Amorim, do Londrina, foi eleita craque da partida.





Outro fator de destaque do jogo foi o primeiro gol de Karina Pelé, nesta segunda passagem dela pela equipe. A jogadora superou um longo de período de recuperação para tratar uma lesão no ligamento cruzado anterior, que a tirou das quadras por mais de um ano. O momento da comemoração foi marcante, quando Karina deitou na quadra e começou a chorar, enquanto era abraçada pelas companheiras.

José Zambolin, que é repórter da RádioLEC, esteve presente no jogo e contou como viu a emoção de Karina retornando ao clube. “Nós nos sentimos representados, ver alguém se dedicando tanto dentro de quadra e se emocionando com o time é muito bom. Ela representa muito bem essa camisa”, destacou.





O Londrina termina a segunda rodada da LFF na quinta colocação, com três gols marcados e quatro gols sofridos, acumulando três pontos.

O próximo confronto será no Ginásio Moringão, no sábado (26), às 16h, contra a equipe da AACC/Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, válido pela terceira rodada do Campeonato Paranaense de Futsal – Série Ouro Feminino.

Depois, a equipe volta às quadras, no dia 31 de maio, às 18h, no Ginásio Dorivar Lavarda, na cidade de Pato Branco, onde enfrenta o Unidep/Pato Branco, em jogo válido pela quarta rodada da quarta rodada da Liga Feminina de Futsal.





O Londrina Futsal Feminino conta com patrocínio da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), por meio do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos).





