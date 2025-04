Londrina EC inicia venda de ingressos para jogo contra o Maringá

O Londrina abriu a venda de ingressos para o duelo contra o Maringá, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), sábado (26), às 17h. Londrina e Maringá somam seis pontos ganhos em dois jogos, mas o LEC lidera pelo saldo de gols. Os times norte-paranaenses são os únicos com 100% de aproveitamento na Série C.





O ingresso pode ser adquirido de forma on-line pelo site https://lec.agroplayingressos.com/shop/londrina-sport-club/londrina-ec-x-maringa .

O sócio-torcedor pode fazer seu check-in e confirmar seu lugar na partida pelo site https://www.sociotubaraolec.com.br/ .





Confira os valores dos ingressos avulsos para o jogo entre Londrina x Maringá:

Setor Curva (Portaria 3)

Meia-entrada: R$ 15,00

Inteira: R$ 30,00





Setor Arquibancada (Portaria 2)

Meia-entrada: R$ 20,00

Inteira: R$ 40,00

Setor Social (Portaria 1)

Meia-entrada: R$ 30,00

Inteira: R$ 60,00





Setor Visitante (Portaria 4) – Venda APENAS on-line

Meia-entrada: R$ 20,00

Inteira: R$ 40,00





Crianças





Crianças até 12 anos, acompanhadas do pai ou da mãe, não pagam ingresso. A entrada será feita direto no portão de acesso, sujeito a ocupação da carga disponível do setor.





PONTOS DE VENDAS FÍSICAS





LOJAS KARILU





Karilu | Avenida Celso Garcia Cid

Endereço: Avenida Celso Garcia Cid, 836. Centro

Telefone: (43) 3322-1470

Karilu | Muffato da Madre Leônia

Endereço: Avenida Madre Leônia Milito, 1175. Gleba Palhano

Telefone: (43) 3324-2930

Karilu | Muffato da Duque de Caxias

Endereço: Avenida Duque de Caxias, 1200. Centro

Telefone: (43) 3037-5232





ESTAÇÃO DO ESPORTE





Estação do Esporte - Super Muffato (Avenida Saul Elkind)

Endereço: Avenida Saul Elkind, 2177, Jardim Planalto

Telefone: (43) 9 9639-4635





AABB Londrina (Associação Atlética Banco do Brasil)





Endereço: Av. Cmte. João Ribeiro de Barros, 461 - Bairro Aeroporto, Londrina – PR

Telefone: (43) 3325-8505





Estádio Vitorino Gonçalves Dias





Formas de pagamento: Dinheiro, PIX e Cartões de Crédito e Débito.

De segunda-feira à sexta-feira: Das 10h às 17h

Sábado (26/04): A partir das 15h.





OBSERVAÇÃO





Não será permitida a entrada de torcedores no estádio com camisas e acessórios de outros clubes (nacionais ou internacionais), que não sejam dos times que estarão em campo na praça esportiva. A determinação parte da PM (Polícia Militar) e do MP (Ministério Público).





