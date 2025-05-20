Em despedida, Real Madrid prepara homenagem à Ancelotti no estádio Bernabéu próximo sábado

O Real Madrid está preparando uma despedida especial para um dos técnicos mais vitoriosos da história do clube: Carlo Ancelotti. De acordo com o jornal espanhol AS, a diretoria merengue quer realizar uma cerimônia à altura da trajetória e reputação do treinador italiano.
A homenagem está marcada para o próximo sábado, no estádio Santiago Bernabéu, onde o Real enfrenta a Real Sociedad pela última rodada do Campeonato Espanhol. A expectativa é de casa cheia, com a torcida prestando seu tributo ao comandante que marcou época no clube.
O QUE ACONTECEU
Segundo a imprensa espanhola, o grande momento da cerimônia acontecerá após o apito final. O clube vai relembrar os títulos conquistados sob o comando de Ancelotti: três Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes, três Supercopas Europeias, duas La Ligas, duas Copas do Rei e duas Supercopas da Espanha.
Após a despedida oficial, Ancelotti assumirá o comando da seleção brasileira. Seu primeiro compromisso será pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, quando o Brasil enfrentará Equador e Paraguai. A equipe busca se recuperar após a dura derrota por 4 a 1 para a Argentina.
Enquanto isso, o Real Madrid já tem seu provável comandante: Xabi Alonso. O ex-volante, que deixa o Bayer Leverkusen após uma passagem histórica, voltaria ao clube agora como treinador. O principal desafio será o Super Mundial de Clubes, onde o Real enfrentará Al-Hilal, Pachuca e RB Salzburg na fase de grupos.
