Em esforço para fugir do rebaixamento, Londrina EC enfrenta o Vila Nova em Goiânia

O Londrina tem mais uma decisão na Série B nesta sexta-feira (19), diante do Vila Nova, na sua briga para fugir da zona do rebaixamento.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Só a vitória interessa ao Tubarão no confronto da 37ª rodada, que começa às 21h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Diante do equilíbrio e do número de equipes que tentam fugir da ZR, o LEC precisa vencer para depender só das suas forças na última rodada, quando recebe o Vasco, no estádio do Café.





Com 41 pontos, em 17º lugar, o Tubarão viu o Brusque recuperar três pontos em julgamento no Pleno do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) na tarde de quinta-feira (18) no caso de injúria racial contra o meia Celsinho.





Na Folha de Londrina, saiba mais detalhes sobre a partida.