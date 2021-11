Londrina EC se prepara no CT do Goiás para embate contra Vila Nova na sexta

O Londrina já está em Goiânia para o confronto decisivo diante do Vila Nova, na sexta-feira (19), pela 37ª rodada da Série B.

A delegação alviceleste viajou na manhã de quarta-feira e fará a preparação até o dia do jogo no CT do Goiás.



O técnico Márcio Fernandes terá força máxima para o duelo e contará com o lateral-esquerdo Eltinho, liberado pelo departamento médico. Em razão de um problema muscular na coxa, o jogador ficou de fora da vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta. Agora recuperado, Eltinho volta ao time titular no lugar de Felipe Vieira.





O volante Jhonny Lucas, o meia Mossoró e o atacante Victor Daniel, que foram substituídos ao longo da última partida, não apresentaram lesões, mas apenas desgaste físicos e viajaram normalmente para o Centro-Oeste.







Na Folha de Londrina, confira mais detalhes sobre a partida.