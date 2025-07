Ainda em busca de ajuda, Londrina Handebol participa de campeonato brasileiro

Em meio a incertezas, ação solidária e bons resultados no cenário estadual, o Londrina Handebol embarca nesta terça-feira (22) rumo a Salvador (BA), onde disputará o Campeonato Brasileiro de Clubes. A estreia será na quarta-feira (23), às 18h, diante da Associação Desportiva Universidade Federal da Bahia (UFBA), uma das anfitriãs da competição. A vaga foi conquistada com o título da Copa Sul, em março.





A delegação parte do aeroporto de Maringá às 19h40 e chega à capital baiana durante a madrugada do dia da estreia. Parte das atletas sairá de Londrina rumo a Maringá, enquanto outra parte já estará na Cidade Canção. Graças a uma parceria, jogadoras da cidade reforçarão o elenco no Brasileiro. Entre elas está Ryanne, que já defende o Londrina nesta temporada e foi convocada para a seleção brasileira júnior que disputará o Pan-Americano da categoria.

O Londrina integra o grupo A do torneio, junto com UFBA (BA), Capixaba (ES) e Clube Português do Recife (PE), atual campeão. O time volta à quadra na quinta-feira (24), às 13h, contra o Capixaba, e fecha a fase de grupos diante do Português, na sexta (25), também às 13h. Os dois melhores colocados avançam às semifinais no sábado (26). A final e a disputa do terceiro lugar serão no domingo (27). No Grupo B estão Sport (PE), Sento Sé (BA), BFH (DF) e CAHAN (AL).





“Estamos nos preparando e esperamos fazer uma grande competição. A comissão técnica está organizando tudo para que possamos representar Londrina da melhor forma”, destacou a técnica Camila Tsuzuki.

Rifa pra viajar





Para viabilizar a viagem e a participação na competição, o Londrina Handebol promove uma campanha solidária com rifas e doações. Até sexta-feira (18), o clube arrecadou cerca de R$ 12 mil, sendo R$ 7 mil com rifas e R$ 5 mil em doações, e espera atingir ao menos R$ 20 mil para cobrir os custos com passagens. A Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) não oferece subsídios financeiros às equipes participantes. Os custos do time na competição serão por volta de R$ 55 mil.

A rifa terá dois sorteios no dia 1º de agosto. O primeiro sorteará uma caixa de som JBL GO 4 e uma camisa oficial. No segundo, o prêmio será um fone JBL (modelos Tune ou Wave Buds) e outra camisa. Cada bilhete custa R$ 10 e pode ser adquirido pelo site ou via Pix para o número (43) 99601-7780. Doações e apoios também são recebidos pelo WhatsApp (43) 99631-1445. A mobilização pode ser acompanhada pelo Instagram @handfem.londrina.





Campeonato Paranaense

O Londrina jogou pelo Campeonato Paranaense no último final de semana e encerrou a fase classificatória com vitórias sobre Pato Branco (33 a 18) e Santa Helena (19 a 17), garantindo vaga na semifinal. A equipe terminou em segundo lugar e enfrentará Jardim Alegre por um lugar na decisão. A outra semi será entre Santa Helena e Laranjeiras do Sul. A etapa decisiva ocorre em Umuarama, em 23 e 24 de agosto.

