Em tarde de Wallace, vôlei do Cruzeiro vence Trentino e é pentacampeão mundial

O Cruzeiro venceu o Trentino, da Itália, por 3 sets a 1 (25/22, 20/25, 25/16 e 25/22) e conquistou o pentacampeonato do Mundial de Clubes neste domingo (15), no ginásio do Sabiazinho, em Uberlândia.





Esta foi a 12ª edição do torneio, e os dois times são os maiores campeões mundiais do vôlei masculino, com cinco taças cada. A equipe mineira detém os títulos de 2013, 2015, 2016 e 2021, enquanto os italianos conquistaram a taça em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2018.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A final em Minas Gerais também foi um duelo à parte entre o oposto Wallace e o ponteiro Michieletto. Maior pontuador deste Mundial, o oposto brasileiro marcou 23 pontos na decisão do título.





"Foi muito difícil classificar o time, chegamos como a quarta força do campeonato. Muitos duvidaram do nosso time, duvidaram um pouco de mim, também, por estar mais velho", disse Wallace, 37, emocionado, ao canal Sportv. Aos 37 anos, Wallace já foi eleito o MVP do Mundial de 2013.

Publicidade





Com a torcida ao seu favor, o Cruzeiro acelerou o ritmo da partida desde o começo e mostrou solidez na defesa para sair na frente diante dos italianos.





O segundo set foi mais equilibrado, mas Michieletto fez diferença com oito pontos para o Trentino empatar.





Na sequência, o Cruzeiro venceu os dois sets seguintes com uma sequência de aces e bloqueios, enquanto os italianos cometeram uma série de erros no ataque.





Na briga pelo terceiro lugar, o Foolad Sirjan, do Irã, derrotou o Lube Civitanova, da Itália, por 3 sets a 2.