Endrick sofre lesão e deve perder convocação para a Seleção e para Super Mundial

O Real Madrid informou nesta quarta-feira (21) que Endrick sofreu uma lesão no tendão da perna direita. O atacante deve virar desfalque para a Data Fifa de junho e também para o Super Mundial. Endrick passou por exames onde foi constatada a lesão. O jogador se machucou no início do segundo tempo da partida contra o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol.





O atacante deve ficar longe dos gramados por dois meses, segundo os jornais Marca e As, da Espanha. O Real Madrid não divulgou um prazo de recuperação. Dessa forma, ele será desfalque na despedida de Carlo Ancelotti, neste sábado (24), às 11h15 (de Brasília), contra a Real Sociedad.

O camisa 16 deve perder o Super Mundial, que começa em 14 de junho, assim como uma potencial convocação para a seleção brasileira. Ancelotti divulgará a lista para os jogos contra Equador e Paraguai na próxima segunda-feira (26).





Já o Real Madrid ganha mais um desfalque para o ataque: o time merengue não conta com Vinicius Jr e Rodrygo, lesionados.



