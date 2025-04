Equipe do Londrina Futsal encara o Cascavel nesta quarta

A equipe feminina do Londrina/Unopar viaja para enfrentar o Stein Cascavel nesta quarta-feira, às 19h, no Ginásio da Neva, em jogo válido pela quarta rodada da competição.





O Tubarão busca se recuperar após a derrota contra a AACC/Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por 3 a 1, de virada, no último sábado (26), no Ginásio Munhecão, em Ibiporã.

Com três jogos disputados e um ponto somado no Campeonato Paranaense Feminino Sério Ouro, o time londrinense ocupa a 6ª e penúltima colocação na tabela da fase classificatória do Estadual 2025, com retrospecto de duas derrotas e um empate.





Contra o Marechal Rondon, o Alviceleste saiu na frente no placar logo aos 33 segundos de jogo, abrindo o marcador com um gol de Gabi Amorim. Porém, a equipe não conseguiu ampliar a vantagem e as visitantes reagiram e viraram o jogo com gols de Bruna, duas vezes, e Mari.

Essa foi a primeira vitória do time do oeste do estado no Paranaense 2025, alçando-o à terceira posição com cinco pontos em quatro jogos – uma vitória, dois empates e uma derrota.





O próximo duelo do Londrina Futsal será fora de casa diante do Stein Cascavel, vice-líder e invicto no campeonato com duas vitórias em dois jogos, somando seis pontos.

Mais detalhes sobre a competição, como tabela, classificação, regulamento, estatísticas e outros podem ser conferidos no site da FPFS (Federação Paranaense de Futsal).





O Londrina Futsal Feminino conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, via FEL (Fundação de Esportes), com recursos do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos).

Paranaense Série Ouro 2025





O Campeonato Paranaense é disputado por sete equipes em grupo único, com jogos em turno e returno, por pontos corridos. Na primeira fase cada equipe disputa 12 jogos. Avançam diretamente para a semifinal as duas equipes melhores posicionadas na etapa classificatória.





Por sua vez, os times que ficarem entre 3º e 6º lugares estarão classificadas para as quartas-de-final. O time classificado em 7º lugar terá encerrado sua participação na Série Ouro 2025.





