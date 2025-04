Londrina EC acusa jogador do Paraná Clube de racismo contra zagueiro

O time sub-20 do Londrina perdeu para o Paraná Clube por 3 a 1, na Vila Olímpica do Boqueirão, em Curitiba, pela 3ª rodada do Campeonato Paranaense da categoria, mas o resultado da partida ficou em segundo plano por conta de mais um episódio de racismo no futebol.





Segundo nota divulgada pelo LEC, o zagueiro Matheus Costa foi vítima de ofensas raciais proferidas pelo atleta Eduardo Ribas, do Paraná. O fato foi relatado à arbitragem da partida e registrado em súmula.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Aos 43 minutos do 2º tempo, durante o reinício de jogo, após o terceiro gol do time mandante, fui comunicado pelo atleta Carlos Eduardo de Melo, nº 03, da equipe Londrina, que o seu companheiro de equipe, nº 04, Matheus da Costa, supostamente, havia sofrido um ato de racismo, ao ser chamado de ‘preto’ pelo adversário Eduardo Orlov Ribas, nº 22, da equipe Paraná Clube”, escreveu o árbitro Cleberton Ponce da Silva, que iniciou o protocolo antirracista indicado pela Fifa, paralisando a partida e colocando os braços em posição de 'X' em frente aos bancos de reservas.





“As manifestações racistas foram ouvidas por outros atletas em campo, que servirão como testemunhas no processo de investigação”, informou o Londrina em nota oficial.

Publicidade





A partir do ato, uma briga generalizada começou no gramado da Vila Olímpica, com atletas de ambos os lados se agredindo. Pelo lado do Tubarãozinho, Cadu, Hiago, Lucas Gabriel, Cauã e Gustavo foram expulsos. No Paraná, Eduardo Ribas, Jenilson e Diego também levaram o cartão vermelho.





Clubes se posicionam

Publicidade





O Londrina demonstrou apoio a Matheus Costa, além de encaminhar denúncia formal aos órgãos competentes da Justiça Desportiva com o pedido de uma investigação "rigorosa" e punição ao atleta do Paraná. Um boletim de ocorrência foi lavrado com o relato do caso e o clube promete ainda entrar com medidas cabíveis na esfera criminal.





“Não aceitaremos que tais episódios sejam tratados com descrédito ou minimizados, como sugerido na nota emitida pelo Paraná Clube; Manifestamos nosso repúdio à tentativa de inversão dos fatos, transformando a vítima em acusado”, divulgou o Londrina.

Publicidade





O Paraná emitiu nota de repúdio contra "qualquer ato de racismo", mas chamou as acusações dos jogadores do LEC de "indevidas".





"Não aceitaremos, contudo, que acusações sem comprovação manchem a reputação de nossos profissionais ou da nossa instituição (...) o zagueiro Matheus Costa, camisa 4 do Londrina, ocupou-se em proferir provocações aos atletas e ao banco de reservas paranista durante todo o segundo tempo, com termos agressivos e depreciativos contra nossos atletas e agremiação", publicou o time de Curitiba.





Em campo, o Londrina abriu o placar com Matheus Patola, mas o Paraná virou com gols de Antônio, Gregory e Gustavo.