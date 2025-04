Equipe feminina do Londrina Futsal volta a quadra pelo Paranaense

O Londrina Futsal entra em quadra pela Liga Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal feminino neste sábado (5), às 20h, fora de casa, no ginásio Furtadão, contra o Telêmaco Borba. O jogo é válido pela 2ª rodada da primeira fase. O time londrinense busca sua primeira vitória no Estadual após estrear com empate por 2 a 2 com o Cianorte no Moringão.





A expectativa é que haja uma evolução da equipe para o confronto contra um dos principais rivais do futsal paranaense. O time londrinense é composto por jovens que estavam no sub-20 em 2024 e têm recebido oportunidades no time principal na atual temporada.

“Jogar em Telêmaco é sempre difícil, sempre equilibrado. Essa semana a Jayne Borim trabalhou para corrigir os erros cometidos no primeiro jogo e esperamos uma evolução da equipe”, destacou Vanda Sanches, coordenadora do Londrina Futsal.





Ao lado de Cascavel, Pato Branco e Telêmaco Borba, o Londrina Futsal representa o Paraná na LNF (Liga Nacional de Futsal Feminino) em 2025. Após o duelo fora de casa pelo Estadual, a equipe volta suas atenções para a LNF e se prepara para a estreia contra o Barateiro-SC, no ginásio Sesi Brusque, dia 13 de abril.





