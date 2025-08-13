Escalação do Londrina EC se torna incógnita após derrotas seguidas

O técnico Roger Silva iniciou a semana de preparação do Londrina para o duelo de domingo (17), contra o Brusque, sem revelar pistas sobre a escalação que entrará em campo no estádio Augusto Bauer, às 16h30. A tendência é que o time retome a formação titular utilizada anteriormente, com o retorno de Lucas Marques, recuperado de lesão, de Iago Teles, liberado após suspensão, além de Robson Duarte e Vitinho.





Apesar disso, os elogios feitos pelo treinador à atuação da equipe contra o Náutico, mesmo com a derrota, aumentam as dúvidas sobre possíveis mudanças. A única alteração confirmada é a saída do volante Alison, expulso pela segunda vez na Série C, abrindo uma vaga no meio-campo. A disputa pela posição está entre Zé Breno, João Tavares e Marco Antônio.

O momento de irregularidade na Série C preocupa o elenco. Vários jogadores ressaltaram, após o revés de domingo, a necessidade de trabalho e seriedade para recuperar o bom desempenho apresentado em outras partidas. O LEC, que poderia ter assumido a vice-liderança em caso de vitória sobre o Náutico, encerrou a rodada na quinta colocação, com 26 pontos. Mesmo assim, mantém cinco de vantagem para o CSA, nono colocado e primeiro fora do G8, restando apenas nove pontos em disputa.





“Precisamos melhorar muito, porque a Série C não é fácil e exige briga até o fim. É um momento de preocupação, mas temos que trabalhar para evoluir ao máximo, porque o Londrina não merece estar aqui (na Série C). Vamos identificar onde erramos para corrigir”, afirmou o centroavante Eliel, um dos poucos titulares mantidos após a derrota anterior para o Ituano.

O goleiro Luiz Daniel, líder do grupo, destacou a queda de rendimento no segundo tempo e cobrou mais competitividade. “Deixamos de competir. Perdemos todas as segundas bolas. Tem que melhorar. Uma vitória nos daria a classificação, mas saímos derrotados. A melhor maneira de reverter é trabalhar, manter a seriedade, pouca brincadeira e muito trabalho”, disse o camisa 1.





Contra o Náutico, o Londrina foi a campo com Luiz Daniel; Cedric, Yago Lincoln, Wallace e Maurício; Alison, Zé Breno e João Tavares; Gabriel Canela, Quirino e Eliel.

Com os retornos de Lucas Marques e Iago Teles, parte da formação inicial que vai a campo diante do Brusque está praticamente definida: Luiz Daniel, Wallace, Maurício, Lucas Marques e Iago Teles. Restariam, portanto, seis vagas.





Na lateral-direita, Cedric é o titular, mas João Vitor, de volta após suspensão, tenta recuperar espaço. Na defesa, Yago Lincoln é o dono da posição, mas a chegada do experiente Rafael Castro, vindo do Remo e peça-chave no acesso dos paraenses em 2024, promete acirrar a disputa.

No meio-campo, além da indefinição sobre o substituto de Alison, a volta de Robson Duarte não é garantida. No ataque, Vitinho vive situação semelhante. Já na referência ofensiva, Eliel e Quirino agradam Roger, e a possibilidade de atuarem juntos não está descartada.









