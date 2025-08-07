Estádio do Café terá “caminho alternativo” de energia para jogo do Londrina

Os trabalhos de recuperação no estádio do Café seguem intensos e devem se estender até às últimas horas que antecedem a partida entre Londrina x Náutico, marcada para domingo (10), às 11h, no Dia dos Pais, pela Série C do Campeonato Brasileiro.





Conforme imagens enviadas à FOLHA pela administração municipal, a mobilização envolve equipes da Londrina Iluminação (LI) e da Secretaria Municipal de Obras, que atuam para reparar os danos causados por mais um episódio de furto de fiação elétrica, crime que comprometeu o funcionamento de todo o setor coberto da praça esportiva.

Segundo o gerente de Operações da LI, Helder Cavalcante, está sendo executado um plano para restabelecer o fornecimento de energia a áreas essenciais. “Vamos fazer um caminho alternativo para alimentar as cabines, bares e banheiros do setor coberto”, disse.





A medida é considerada emergencial para que o estádio possa receber o público com segurança e evitar transtornos no dia da partida.

Os frequentes furtos de cabos elétricos e de telecomunicação no Café e em outras áreas públicas da cidade têm gerado preocupação. A situação levou a Prefeitura de Londrina a incluir o tema no recém-instituído Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M).





Promoção de ingressos





Todos os torcedores terão direito à meia-entrada para a partida no estádio do Café. A informação foi divulgada pela gerente de comunicação e marketing do clube, Natália Cotrim, e oficializada nas redes sociais do Tubarão. A medida tem como objetivo incentivar a presença do público.





Como o estádio do Café não é setorizado, diferentemente do VGD, os ingressos foram divididos em apenas duas categorias, repetindo o modelo adotado no Campeonato Paranaense: arquibancadas a R$ 20 e cadeiras a R$ 30.

Outra novidade é a ampliação do prazo para a retirada dos ingressos gratuitos destinados a crianças de até 12 anos. Tradicionalmente, o benefício deveria ser solicitado até o início da tarde do dia anterior ao jogo. Desta vez, por ser uma ocasião especial, os pais poderão garantir os bilhetes infantis até o horário do apito inicial, diretamente nas bilheterias do VGD ou do Café.





