Raphinha, Vinicius Junior e Marta são indicados ao Bola de Ouro

São Paulo - A revista France Football divulgou nesta quinta-feira (7) os indicados ao prêmio Bola de Ouro, que elege os melhores jogadores e times de futebol da temporada passada.
Raphinha, do atual campeão espanhol Barcelona, e Vinicius Junior, do Real Madrid, disputam o prêmio de melhor jogador da temporada.
Na categoria feminina, Marta, do Orlando Pride, e Amanda Gutierres, do Palmeiras, recém-campeãs da Copa América com o Brasil, estão no páreo.
Botafogo (melhor time), Estêvão (melhor jovem de até 21 anos), Alisson (melhor goleiro) e Arthur Elias (melhor técnico de equipes femininas) também representam o Brasil na disputa.
A edição de 2024 da Bola de Ouro foi marcada pela polêmica vitória do meia espanhol Rodri, do Manchester City, contrariando os prognósticos que indicavam a vitória de Vinicius Junior.
Além dos dois brasileiros, Cole Palmer, decisivo para a vitória do Chelsea na final da Copa do Mundo de Clubes, Ousmane Dembelé, artilheiro do PSG na campanha vitoriosa na Champions League, além de Lamine Yamal, do Barça, e Mbappé e Jude Bellingham, do Real, também concorrem ao prêmio de melhor do mundo da Bola de Ouro.
Na categoria feminina, Marta, de 39 anos, com papel decisivo na conquista da Copa América contra a Colômbia na final, busca o troféu da Bola de Ouro pela primeira vez — ela já venceu seis vezes o prêmio de melhor do mundo da Fifa. Companheira de seleção, Amanda Gutierres foi a artilheira do Brasil na competição, com seis gols em cinco partidas.
As espanholas campeãs do mundo Aitana Bonmatí e Alexia Putellas, do Barcelona, vencedoras das últimas quatro edições da Bola de Ouro, foram novamente indicadas.
Campeão brasileiro e da Copa Libertadores em 2024, o Botafogo concorre como um dos melhores times na categoria masculina, em disputa que também tem Chelsea, PSG, Barcelona e Liverpool.
Na disputa pelo troféu Kopa, que elege o melhor jovem jogador de até 21 anos, Estêvão, 18, que se transferiu recentemente do Palmeiras para o Chelsea, é um dos nomes indicados. Lamine Yamal, do Barcelona, e Désire Doué, do PSG, também concorrem ao prêmio.
Na disputa de melhor goleiro, o brasileiro Alisson, do Liverpool, atual campeão inglês, é um dos nomes que concorrem ao troféu Yashin.
Recentemente campeão da Copa América feminina com o Brasil, Arthur Elias concorre novamente ao troféu Johan Cruyff, de melhor técnico de time feminino. Ele já havia concorrido no ano passado, quando perdeu a disputa para a inglesa Emma Hayes, campeã olímpica em Paris com a seleção dos Estados Unidos, derrotando justamente o Brasil na decisão.
A premiação se baseia no calendário europeu de futebol para eleger os melhores, com o período de avaliação abrangendo desde o segundo semestre do ano passado até o primeiro semestre de 2025.
A edição deste ano também marca a primeira vez em que a France Football entrega os mesmos prêmios para homens e mulheres.
Os prêmios de melhor jovem, melhor goleiro e maior artilheiro da temporada também serão entregues neste ano para a categoria feminina, se juntando aos de melhor jogador, time e treinador, que já contemplavam os dois.
A cerimônia de premiação, quando serão conhecidos os vencedores de cada categoria, acontece no dia 22 de setembro, no Théâthre du Chàtelet, em Paris.
A Bola de Ouro existe desde 1956. Para se chegar ao eleito o melhor do mundo, a revista France Football elabora uma pré-lista com 30 nomes, que são então avaliados por um júri composto por jornalistas de países cujas seleções estejam entre as cem primeiras no ranking da Fifa.
A premiação da revista francesa era concedida somente a jogadores europeus até 1994. No ano seguinte, passou a considerar atletas de qualquer país, desde que atuassem em solo europeu. A partir de 2006, jogadores em atividade em qualquer região passaram a ser elegíveis.
Atuando desde 2023 no Inter Miami, dos Estados Unidos, Messi foi o primeiro a receber a Bola de Ouro sem atuar em clubes da Europa.
Veja a seguir todos os indicados ao prêmio Bola de Ouro 2025
Melhor jogador
Raphinha — Barcelona
Vinicius Junior — Real Madrid
Ousmane Dembelé — PSG
Pedri — Barcelona
Cole Palmer — Chelsea
João Neves — PSG
Nuno Mendes — PSG
Michael Olise — Bayern de Munique
Declan Rice — Arsenal
Lamine Yamal — Barcelona
Vitinha — PSG
Florian Wirtz — Liverpool
Mohamed Salah — Liverpool
Virgil van Dijk — Liverpool
Fabián Ruiz — PSG
Viktor Gyökeres — Arsenal
Harry Kane — Bayern de Munique
Jude Bellingham — Real Madrid
Achraf Hakimi — PSG
Désire Doué — PSG
Serhou Guirassy — Borussia Dortmund
Erling Haaland — Manchester City
Khvicha Kvaratskhelia — PSG
Robert Lewandowski — Barcelona
Alexis Mac Allister — Liverpool
Kylian Mbappé — Real Madrid
Scott McTominay — Napoli
Lautaro Martínez — Inter de Milão
Gianluigi Donnarumma — PSG
Denzel Dumfries — Inter de Milão
Melhor jogadora
Marta — Orlando Pride
Amanda Gutierres — Palmeiras
Aitana Bonmatí — Barcelona
Alexia Putellas — Barcelona
Leah Williamson — Arsenal
Melchie Dumornay — Lyon
Pernille Harder — Bayern de Munique
Clàudia Pina — Barcelona
Cristiana Girelli — Juventus
Hannah Hampton — Chelsea
Barbra Banda — Orlando Pride
Emily Fox — Arsenal
Clara Matéo — Paris FC
Lucy Bronze — Chelsea
Temwa Chawinga — Kansas City
Patri Guijarro — Barcelona
Sandy Baltimore — Chelsea
Mariona Caldentey — Arsenal
Klara Buhl — Bayern de Munique
Sofia Cantore — Juventus
Steph Catley — Arsenal
Esther Gonzalez — Gotham FC
Caroline Hansen — Barcelona
Lindsey Heaps — Lyon
Chloe Kelly — Arsenal
Frida Leonhardsen-Maanum — Arsenal
Ewa Pajor — Barcelona
Alessia Russo — Arsenal
Johanna Rytting Kaneryd — Chelsea
Caroline Weir — Real Madrid
Troféu Kopa (masculino)
Ayyoub Bouaddi — Lille
Pau Cubarsi — Barcelona
Désiré Doué — PSG
Estêvão — Chelsea
Dean Huijsen — Real Madrid
Myles Lewis-Skelly — Arsenal
Rodrigo Mora — Porto
João Neves — PSG
Lamine Yamal — Barcelona
Kenan Yildiz — Juventus
Troféu Kopa (feminino)
Michelle Agyemang — Arsenal
Linda Caicedo — Real Madrid
Wieke Kaptein — Chelsea
Vicky Lopez — Barcelona
Claudia Martinez Ovando — Olimpia
Troféu Yashin (masculino)
Alisson Becker — Liverpool
Yassine Bounou — Al Hilal
Lucas Chevalier — Lille
Thibaut Courtois — Real Madrid
Gianluigi Donnarumma — PSG
Emiliano Martinez — Aston Villa
Jan Oblak — Atlético de Madrid
David Raya — Arsenal
Matz Sels — Nottingham Forest
Yann Sommer — Inter de Milão
Troféu Yashin (feminino)
Ann-Katrin Berger — Gotham FC
Cata Coll — Barcelona
Hannah Hampton — Chelsea
Chiamaka Nnadozie — Paris FC
Daphne van Domselaar — Arsenal
Troféu Johan Cruyff (equipes masculinas)
Antonio Conte — Napoli
Luis Enrique — PSG
Hansi Flick — Barcelona
Enzo Maresca — Chelsea
Arne Slot — Liverpool
Troféu Johan Cruyff (equipes femininas)
Sonia Bompastor — Chelsea
Arthur Elias — Brasil
Justine Madugu — Nigéria
Renée Slegers — Arsenal
Sarina Wiegman — Inglaterra
Clube do ano (masculino)
Barcelona
Botafogo
Chelsea
Liverpool
PSG
Clube do ano (feminino)
Arsenal
Barcelona
Chelsea
Lyon
Orlando Pride
