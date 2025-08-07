Pesquisar

ESTRELAS DO FUTEBOL

Raphinha, Vinicius Junior e Marta são indicados ao Bola de Ouro

Folhapress
07 ago 2025 às 16:16

Reprodução/Facebook
São Paulo - A revista France Football divulgou nesta quinta-feira (7) os indicados ao prêmio Bola de Ouro, que elege os melhores jogadores e times de futebol da temporada passada.

Raphinha, do atual campeão espanhol Barcelona, e Vinicius Junior, do Real Madrid, disputam o prêmio de melhor jogador da temporada.

Na categoria feminina, Marta, do Orlando Pride, e Amanda Gutierres, do Palmeiras, recém-campeãs da Copa América com o Brasil, estão no páreo.


Botafogo (melhor time), Estêvão (melhor jovem de até 21 anos), Alisson (melhor goleiro) e Arthur Elias (melhor técnico de equipes femininas) também representam o Brasil na disputa.

A edição de 2024 da Bola de Ouro foi marcada pela polêmica vitória do meia espanhol Rodri, do Manchester City, contrariando os prognósticos que indicavam a vitória de Vinicius Junior.


Além dos dois brasileiros, Cole Palmer, decisivo para a vitória do Chelsea na final da Copa do Mundo de Clubes, Ousmane Dembelé, artilheiro do PSG na campanha vitoriosa na Champions League, além de Lamine Yamal, do Barça, e Mbappé e Jude Bellingham, do Real, também concorrem ao prêmio de melhor do mundo da Bola de Ouro.

Na categoria feminina, Marta, de 39 anos, com papel decisivo na conquista da Copa América contra a Colômbia na final, busca o troféu da Bola de Ouro pela primeira vez — ela já venceu seis vezes o prêmio de melhor do mundo da Fifa. Companheira de seleção, Amanda Gutierres foi a artilheira do Brasil na competição, com seis gols em cinco partidas.


As espanholas campeãs do mundo Aitana Bonmatí e Alexia Putellas, do Barcelona, vencedoras das últimas quatro edições da Bola de Ouro, foram novamente indicadas.

Campeão brasileiro e da Copa Libertadores em 2024, o Botafogo concorre como um dos melhores times na categoria masculina, em disputa que também tem Chelsea, PSG, Barcelona e Liverpool.


Na disputa pelo troféu Kopa, que elege o melhor jovem jogador de até 21 anos, Estêvão, 18, que se transferiu recentemente do Palmeiras para o Chelsea, é um dos nomes indicados. Lamine Yamal, do Barcelona, e Désire Doué, do PSG, também concorrem ao prêmio.

Na disputa de melhor goleiro, o brasileiro Alisson, do Liverpool, atual campeão inglês, é um dos nomes que concorrem ao troféu Yashin.


Recentemente campeão da Copa América feminina com o Brasil, Arthur Elias concorre novamente ao troféu Johan Cruyff, de melhor técnico de time feminino. Ele já havia concorrido no ano passado, quando perdeu a disputa para a inglesa Emma Hayes, campeã olímpica em Paris com a seleção dos Estados Unidos, derrotando justamente o Brasil na decisão.

A premiação se baseia no calendário europeu de futebol para eleger os melhores, com o período de avaliação abrangendo desde o segundo semestre do ano passado até o primeiro semestre de 2025.

A edição deste ano também marca a primeira vez em que a France Football entrega os mesmos prêmios para homens e mulheres.

Os prêmios de melhor jovem, melhor goleiro e maior artilheiro da temporada também serão entregues neste ano para a categoria feminina, se juntando aos de melhor jogador, time e treinador, que já contemplavam os dois.


A cerimônia de premiação, quando serão conhecidos os vencedores de cada categoria, acontece no dia 22 de setembro, no Théâthre du Chàtelet, em Paris.


A Bola de Ouro existe desde 1956. Para se chegar ao eleito o melhor do mundo, a revista France Football elabora uma pré-lista com 30 nomes, que são então avaliados por um júri composto por jornalistas de países cujas seleções estejam entre as cem primeiras no ranking da Fifa.


A premiação da revista francesa era concedida somente a jogadores europeus até 1994. No ano seguinte, passou a considerar atletas de qualquer país, desde que atuassem em solo europeu. A partir de 2006, jogadores em atividade em qualquer região passaram a ser elegíveis.


Atuando desde 2023 no Inter Miami, dos Estados Unidos, Messi foi o primeiro a receber a Bola de Ouro sem atuar em clubes da Europa.



Veja a seguir todos os indicados ao prêmio Bola de Ouro 2025


Melhor jogador

Raphinha — Barcelona

Vinicius Junior — Real Madrid

Ousmane Dembelé — PSG

Pedri — Barcelona

Cole Palmer — Chelsea

João Neves — PSG

Nuno Mendes — PSG

Michael Olise — Bayern de Munique

Declan Rice — Arsenal

Lamine Yamal — Barcelona

Vitinha — PSG

Florian Wirtz — Liverpool

Mohamed Salah — Liverpool

Virgil van Dijk — Liverpool

Fabián Ruiz — PSG

Viktor Gyökeres — Arsenal

Harry Kane — Bayern de Munique

Jude Bellingham — Real Madrid

Achraf Hakimi — PSG

Désire Doué — PSG

Serhou Guirassy — Borussia Dortmund

Erling Haaland — Manchester City

Khvicha Kvaratskhelia — PSG

Robert Lewandowski — Barcelona

Alexis Mac Allister — Liverpool

Kylian Mbappé — Real Madrid

Scott McTominay — Napoli

Lautaro Martínez — Inter de Milão

Gianluigi Donnarumma — PSG

Denzel Dumfries — Inter de Milão


Melhor jogadora

Marta — Orlando Pride

Amanda Gutierres — Palmeiras

Aitana Bonmatí — Barcelona

Alexia Putellas — Barcelona

Leah Williamson — Arsenal

Melchie Dumornay — Lyon

Pernille Harder — Bayern de Munique

Clàudia Pina — Barcelona

Cristiana Girelli — Juventus

Hannah Hampton — Chelsea

Barbra Banda — Orlando Pride

Emily Fox — Arsenal

Clara Matéo — Paris FC

Lucy Bronze — Chelsea

Temwa Chawinga — Kansas City

Patri Guijarro — Barcelona

Sandy Baltimore — Chelsea

Mariona Caldentey — Arsenal

Klara Buhl — Bayern de Munique

Sofia Cantore — Juventus

Steph Catley — Arsenal

Esther Gonzalez — Gotham FC

Caroline Hansen — Barcelona

Lindsey Heaps — Lyon

Chloe Kelly — Arsenal

Frida Leonhardsen-Maanum — Arsenal

Ewa Pajor — Barcelona

Alessia Russo — Arsenal

Johanna Rytting Kaneryd — Chelsea

Caroline Weir — Real Madrid

Troféu Kopa (masculino)

Ayyoub Bouaddi — Lille

Pau Cubarsi — Barcelona

Désiré Doué — PSG

Estêvão — Chelsea

Dean Huijsen — Real Madrid

Myles Lewis-Skelly — Arsenal

Rodrigo Mora — Porto

João Neves — PSG

Lamine Yamal — Barcelona

Kenan Yildiz — Juventus

Troféu Kopa (feminino)

Michelle Agyemang — Arsenal

Linda Caicedo — Real Madrid

Wieke Kaptein — Chelsea

Vicky Lopez — Barcelona

Claudia Martinez Ovando — Olimpia

Troféu Yashin (masculino)

Alisson Becker — Liverpool

Yassine Bounou — Al Hilal

Lucas Chevalier — Lille

Thibaut Courtois — Real Madrid

Gianluigi Donnarumma — PSG

Emiliano Martinez — Aston Villa

Jan Oblak — Atlético de Madrid

David Raya — Arsenal

Matz Sels — Nottingham Forest

Yann Sommer — Inter de Milão

Troféu Yashin (feminino)

Ann-Katrin Berger — Gotham FC

Cata Coll — Barcelona

Hannah Hampton — Chelsea

Chiamaka Nnadozie — Paris FC

Daphne van Domselaar — Arsenal


Troféu Johan Cruyff (equipes masculinas)

Antonio Conte — Napoli

Luis Enrique — PSG

Hansi Flick — Barcelona

Enzo Maresca — Chelsea

Arne Slot — Liverpool

Troféu Johan Cruyff (equipes femininas)

Sonia Bompastor — Chelsea

Arthur Elias — Brasil

Justine Madugu — Nigéria

Renée Slegers — Arsenal

Sarina Wiegman — Inglaterra


Clube do ano (masculino)

Barcelona

Botafogo

Chelsea

Liverpool

PSG


Clube do ano (feminino)

Arsenal

Barcelona

Chelsea

Lyon

Orlando Pride


Esporte futebol Bola de Ouro Premiação Melhores do Ano
