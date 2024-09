Estádio do Corinthians recebe confronto entre Eagles e Packers nesta sexta (6)

O estádio do Corinthians recebe nesta sexta (6) a primeira partida da NFL, liga profissional de futebol americano, na América do Sul. É o confronto de dois times dos EUA: Philadelphia Eagles e Green Bay Packers.



São esperadas 42 mil pessoas, incluindo visitantes de 26 estados brasileiros, para o jogo, que acontece às 21h15 na região leste. Por isso, Metrô e CPTM prepararam operação especial para a data.



Os jogos são disputados por dois times, cada um com duas equipes, mas apenas 11 jogadores em campo por vez. As equipes de ataque e defesa competem em quatro períodos de 15 minutos. O objetivo é alcançar a end zone do adversário, área de pontuação colorida nas extremidades do campo, com a bola, configurando o touchdown, que vale seis pontos.

Nessa etapa, as equipes realizam "descidas". A cada jogada de ataque, é preciso avançar, no mínimo, dez jardas -medida que equivale a 9,1 m- em direção à end zone. Quem está com a posse de bola tem quatro chances para alcançar essa distância. Se os atacantes conquistarem dez jardas em quatro tentativas, a contagem é reiniciada e, então, fazem outras quatro descidas para avançar mais dez jardas.



As jogadas começam com a bola na scrimmage, uma linha imaginária que separa as equipes. O ataque é coordenado pelo quarterback, posição responsável por comandar o time em campo, nomeando quais movimentações serão feitas em cada descida. A defesa precisa impedir a conquista das dez jardas.

Na partida, caso o ataque não atinja o deslocamento necessário com a bola, ela é entregue ao time adversário, que tira a defesa de campo e posiciona sua equipe de ataque para iniciar as tentativas de descidas a partir do ponto de onde a última jogada parou. A outra equipe também troca seu grupo de jogadores, colocando a defesa no local.



Os jogadores costumam concentrar seus esforços nas três primeiras descidas para avançar a maior distância possível e marcar um touchdown. Se a estratégia não funcionar, é comum arremessar a bola para longe (punt) e colocar o adversário em uma posição desfavorável no gramado. Porém, se estiverem próximos à end zone, podem tentar um field goal ao chutar a bola entre os postes e por cima do travessão, garantindo três pontos.

Quem não conseguiu ingresso tem como opção assistir a transmissão em bares e na fan fest. O roteiro a seguir inclui ainda, para fãs mais animados, locais em que é possível aprender o esporte.



Como ir





A melhor opção é o transporte público. Quem tem ingresso para o setor leste deve optar pela estação Corinthians-Itaquera da Linha 11-Coral (CPTM) ou 3 Vermelha (metrô). Para o oeste, a saída é pela estação Artur Alvim da linha-3 Vermelha. A volta se dá pelas mesmas estações. Metrô e CPTM funcionarão por 24h entre sexta (6) e sábado (7). Todas estações e integrações estarão abertas para desembarque.





Bolsas e mochilas

Na capital paulista, as orientações para o uso de bolsas, sacos e mochilas seguem o padrão já estabelecido pela liga em jogos nos Estados Unidos. A NFL determina que o público utilize somente modelos transparentes de plástico, vinil ou PVC. As medidas não devem ser maiores que 30,5 x 15,25 x 30,5 cm. Haverá inspeção pela segurança na entrada do estádio, juntamente com uma revista pessoal.

Transmissões





NFL Experience





Com chancela oficial da liga, o evento gratuito acontece de sexta (6) a domingo (8) no parque Villa-Lobos. Dentre as atrações, há atividades interativas para o público, que poderá tentar um field goal e atuar como quarterback. O troféu Vince Lombardi do Super Bowl LII, vencido pelos Eagles, em 2017, estará em exibição. Também haverá transmissão da partida. Para garantir os ingressos, é preciso baixar o app NFL OnePass ou se cadastrar no site NFL.com/BrasilAccess.



Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, região oeste, @nflbrasil





Resenha Sports Bar



Conhecida pela programação esportiva, a casa tem 15 TVs, além de sistema de som na parte interna e externa do bar. No cardápio, dá para pedir croquetes de costela (R$ 32), batata frita com queijo cheddar e bacon (R$ 36) e hambúrgueres (de R$ 29 a 38). Há opções vegetarianas. O chopp custa a partir de R$ 18.

R. Emília Marengo, 383, Jardim Analia Franco, região leste, @resenhasportsbar





The Blue Pub



O pub já transmitiu jogos da Champions League e do Super Bowl. Há nove televisões e dois telões espalhados pelo local. Na sexta, acontece happy hour para os torcedores, das 16h às 20h, e o copo de chope Heineken sai por R$ 19. Para o dia, a programação da casa ainda inclui show de rock. A entrada é gratuita até às 19h, mas custa R$ 37 depois desse horário.

Al. Ribeirão Preto, 384, Bela Vista, região central, @thebluepub





Trip Food SP



Com temática de viagens, o espaço oferece comidinhas de rua de vários países. No local, há um telão para ver o jogo. As entradinhas e petiscos, como iscas de frango, picadinho bovino e quibe recheado com requeijão, variam de R$ 23,90 a R$ 38,90. A cartade drinques traz opções a partir de R$ 34,90. Inclui pisco sour, típico do Chile, michelada, do México, e omojito, de Cuba.

R. Mourato Coelho, 972, Pinheiros, região oeste, @tripfoodsp





Onde jogar





Corinthians Steamrollers





A escolinha oferece treinos gratuitos de base e para competições três vezes por semana no parque São Jorge. Para jogar, é preciso participar de seletiva, que acontece todo ano e é divulgada no Instagram. As turmas são divididas nas faixas de 10 a 12, 12 a 14, 14 a 16 e 16 anos em diante.

Parque São Jorge - R. São Jorge, 777, Tatuapé, região leste, @corinthianssteamrollers.fa





Mooca Destroyers





Os treinos acontecem aos domingos, das 8h30 às 10h30, no parque Ceret. O time, que disputa a segunda liga da divisão estadual, passa por uma fase de recrutamento e treinos abertos para captar novos atletas, com ou sem experiência, para os campeonatos de 2025. Após o ingresso na equipe, é cobrada uma mensalidade de R$ 30 para arcar com os custos do campo, preparador físico e artigos de treinos.

Parque Ceret - R. Canuto Abreu, s/n, Vila Regente Feijó, região leste, @moocadestroyers





Tatuapé Monsters





A equipe treina no Ceret, das 15h às 18h, aos domingos. Para fazer parte, é preciso participar de seleção, que acontece duas vezes por semestre. Durante a pré-temporada, entre dezembro e março, alguns treinos são abertos para novos participantes. A mensalidade custa R$ 50 e cobre materiais e inscrições em campeonatos.

Parque Ceret - R. Canuto Abreu, s/n, Vila Regente Feijó, região leste, @gomonsters