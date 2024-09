Técnico lamenta Londrina EC 'desorganizado' e promete reação no próximo jogo

O início do Londrina no quadrangular final da Série C não foi da forma como a torcida esperava. Apesar do grande público no Café, o Tubarão foi derrotado pelo Athletic por 3 a 2 , em um jogo onde cometeu muitos erros defensivos e desperdiçou várias chances de gol, inclusive um pênalti.







O técnico Claudinei Oliveira lamentou a desorganização do time, sobretudo no segundo tempo, e afirmou que faltou paciência para ganhar o jogo na última segunda-feira (2).

"Nem tivemos tempo de entrar no jogo e o Athletic criou duas chances e fez dois gols. Aos poucos fomos tomando conta da partida, fizemos 2 a 1, teve o pênalti e depois conseguimos o empate. Enquanto não nos desorganizamos, tomamos conta do jogo. Depois decidimos que não podíamos empatar de jeito nenhum e tentamos ganhar de qualquer maneira e foi quando demos vida novamente ao adversário", apontou.





O treinador ressaltou que no futebol não se ganha de qualquer forma e que o time precisa entender o momento do jogo.

"Faltou paciência à equipe e inteligência emocional para entender cada etapa da partida. Muitas coisas deram errado neste jogo, mas mesmo assim não fizemos um jogo tão ruim para perder e o torcedor entendeu isso e, em nenhum momento, vaiou o time", frisou Oliveira.





O LEC perdeu uma invencibilidade de nove partidas no estádio do Café - quatro vitórias e cinco empates - e sofreu mais três gols, chegando a oito nos últimos três jogos. "Precisamos detectar porque esta dificuldade agora, já que antes ficamos quatro jogos sem ser vazados. Precisamos dar menos chance aos adversários porque tomar três gols e vencer o jogo é difícil", comentou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: