Estão abertas as inscrições para o Programa Bolsa Atleta 2025

Começa nesta segunda-feira (3) e segue até o dia 24 o período de inscrições para o programa Bolsa Atleta 2025. Para se inscreverem, os interessados devem acessar o Sistema Bolsa-Atleta e apresentar a documentação necessária, bem como preencher o formulário online.





O edital , com os detalhamentos sobre como funcionará o programa, foi publicado sexta-feira (31) no Diário Oficial da União.

“Além de estabelecer critérios e procedimentos para concessão do benefício, suspensão e cancelamento de bolsas, o edital lista formas e prazos para a inscrição dos interessados na obtenção e prestação de contas dos recursos financeiros recebidos e dos resultados esportivos propostos e alcançados pelos atletas”, informou o Ministério do Esporte.





O programa é voltado a atletas de alto desempenho que obtiveram bons resultados em competições nacionais e internacionais nas modalidades previstas no edital, durante as competições realizadas em 2024.

O ministério destaca que auxílio benefício pode ser estendido também a atletas gestantes e puérperas; atletas surdos e guias; e auxiliares do esporte paralímpico.





A expectativa é que a lista com os contemplados para o programa seja publicada entre os dias 22 a 24 abril. De acordo com o edital, as categorias são de base, estudantil, nacional, internacional e olímpica – o que inclui paralímpica e surdolímpica (olimpíadas para surdos).





Segundo o ministério, o programa visa garantir condições mínimas para que os atletas se dediquem, “com exclusividade e tranquilidade”, ao treinamento e a competições locais, sul-americanas, panamericanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas.



