Abel culpa calendário e pode revezar elenco do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira sinalizou que deve continuar com o rodízio entre titulares e reservas no Palmeiras durante o Campeonato Paulista. O português ainda vê o elenco abaixo do físico ideal devido ao pouco tempo de pré-temporada.





A condição física do elenco do Palmeiras ainda é uma preocupação para a comissão técnica. O treinador português entende que precisa priorizar as grandes competições, como Brasileiro e Libertadores, e isso significa não arriscar perder nenhum atleta por lesão no começo do ano.



Por isso, o técnico não descarta continuar o rodízio até o fim do Paulisto. No entanto, Abel deverá priorizar o time titular, que goleou o Guarani, no último domingo (2), diante do Corinthians na quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque. Será o primeiro Dérbi da temporada.



"Sim, queremos ganhar o Paulista, mas também já disse que, se não ganhar não tem problema absolutamente nenhum. O Paulista é para preparar aquilo que é a competição, de uma temporada que começou dia 15 de janeiro e vai acabar só em 22 de dezembro", disse.



"Posso fazer o rodízio. Não treino só 11 jogadores, treino 24. nesta segunda-feira (3) decidi fazer o que fiz porque estava vendo toda gente atrapalhada. Sei o que estamos fazendo e onde queremos chegar. Estou aqui há cinco anos e quando o Palmeiras entra no Paulista e as coisas não correm bem há sempre muito barulho. Se tiver que fazer rodízio outra vez, vou fazer, porque sei o que estou fazendo", disse Abel Ferreira.



O treinador atribuiu essa necessidade ao calendário apertado do Brasil, que obriga os clubes a jogarem no limite físico dos atletas. O português pontuou que, mesmo com reforços, é difícil equilibrar a equipe desde o início da temporada. O volante Emiliano Martínez, por exemplo, ainda não está 100% para estrear pelo Verdão.



"Em função do calendário que foi feito, comparei isso a como entrar em um deserto sem saber onde está a próxima duna. Decidi dividir a equipe porque ainda há jogadores no elenco que não estão preparados para jogar. Fizemos uma contratação que é o Emiliano, que não está preparado para jogar, não porque não tem qualidade. Vai nos ajudar, mas quando tiver bateria. Ainda não dá."