'Eu amo Rebeca. Ela é incrível', diz Biles sobre a brasileira

Após Rebeca Andrade conquistar o ouro na prova de solo, a americana Simone Biles se desmanchou em elogios à brasileira. "Eu amo Rebecca. Ela é incrível."



"Ela é absolutamente incrível. Ela é uma pessoa incrível e uma ginasta ainda melhor. Não posso dizer coisas boas o suficiente sobre ela."

Biles voltou a dizer que o desempenho de Rebeca a faz ser uma atleta melhor. "Ela me mantém alerta. Ela me faz querer ter um desempenho melhor. Ela é muito talentosa, então vejo que a longevidade dela no esporte é muito longa."



Por fim, a americana disse que pretende tirar um tempo para descansar. "Então, estou animada para ver o que vem a seguir para ela realizar. Mas agora acho que ela vai tirar um tempo e relaxar, como todos nós já deveríamos saber."