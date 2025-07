Filho de Ancelotti é anunciado como técnico do Botafogo

O Botafogo anunciou oficialmente a contratação de Davide Ancelotti, de 35 anos, como novo técnico da equipe. Filho de Carlo Ancelotti, atual comandante da seleção brasileira, Davide assinou contrato até dezembro de 2026. Esta será a sua primeira experiência como treinador principal.





Com uma longa trajetória como auxiliar do pai, Davide integrou comissões técnicas de grandes clubes europeus como PSG, Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid. Ele também foi anunciado anteriormente como membro da comissão técnica da seleção brasileira.

O contrato com o Botafogo foi assinado na manhã desta terça-feira (8), logo após a chegada de Davide ao Rio de Janeiro. Ele se apresentou ao elenco no centro de treinamento e iniciou os trabalhos. A comissão técnica também contará com o espanhol Luís Tevenet, ex-auxiliar de Diego Simeone, o britânico Andrew Mangan e o preparador físico italiano Luca Guerra, de 36 anos, que já trabalhou com os Ancelotti no Bayern, Napoli e Everton.





Em nota oficial, o clube carioca justificou a escolha por Davide com base em pilares como juventude, preparo e ambição. O Botafogo destacou ainda o reconhecimento internacional do italiano como um dos técnicos mais promissores de sua geração e seu perfil global, com passagem por alguns dos maiores clubes do mundo.

Vale destacar que o italiano tentou ser jogador profissional e integrou a base do Milan enquanto Carlo Ancelotti comandava a equipe. Porém, sem sucesso, abandonou a ideia e se dedicou aos estudos. Se formou em ciências do esporte na Universidade de Milão.





Pelo acordo firmado, Davide poderá integrar a comissão da seleção brasileira durante a Copa do Mundo do próximo ano, conciliando os compromissos com o clube. Ele chega para substituir Renato Paiva, demitido após a participação do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes.

