Filipe Luís exalta Flamengo líder sem precisar brincar de gato e rato no Brasileiro

O técnico Filipe Luís comemorou mais uma vitória que faz com que o Flamengo siga na briga pelo título do Brasileirão, uma das prioridades do clube, sem precisar perseguir o líder. Ao bater o Mirassol no Maracanã, o Rubro-negro praticamente confirmou que passará pelo menos mais uma rodada na ponta da tabela.





"Desde que eu cheguei no Flamengo [como jogador], quase sempre a gente teve que perseguir o líder. Em 2019, perseguimos no 1º turno e conseguimos virar. Em 2020 também. Acredito que para ganhar uma liga nacional tem que começar bem, porque depois fica muito difícil não poder ceder pontos, e ser o mais consistente possível nesses jogos", disse Filipe Luís após vitória sobre o Mirassol.





Que ainda continuou. "Jogar contra o Palmeiras fora tudo pode acontecer, mas nesses jogos que são teoricamente o que temos que ganhar, não podemos falhar, porque os adversários não vão. Mesmo que no Brasil não tenha lógica, os times no rebaixamento podem ganhar do líder, já vimos acontecendo várias vezes, inclusive conosco. O que representa isso é motivação para seguir brigando pelo título"





O atual treinador citou as duas perseguições que terminaram com o Fla campeão brasileiro com ele como jogador. O ex-lateral chegou ao Fla em 2019, ajudou o time a conquistar o título naquele ano e se sagrou bicampeão na temporada seguinte.





O Flamengo confirmou o favoritismo e venceu o Mirassol por 2 a 1, apesar de ter levado susto no fim. Léo Pereira e Gonzalo Plata marcaram para o time da casa, e Gabriel aplicou a lei do ex na reta final para dar emoção à partida.





O Rubro-negro foi a 40 pontos e só sai da liderança se o Cruzeiro vencer por seis gols de diferença. O time mineiro recebe o Santos neste domingo (10), no Mineirão, às 18h30 (de Brasília). Com 37 pontos, a Raposa precisa reverter a diferença no saldo de gols (25 a 19 no momento) para assumir a ponta.





O time comandado por Filipe Luís aumentou para cinco jogos a sua série invicta no Brasileiro. Foram apenas duas derrotas nos últimos 12 jogos da competição, sendo uma delas para o Cruzeiro e a outra, para o Santos.





O Fla volta a campo nesta quarta para encarar o Inter no primeiro dos três jogos seguidos que fará contra o time gaúcho. O Rubro-negro duela com o Colorado nas oitavas da Libertadores, com os confrontos sendo disputados nas duas próximas quartas-feiras, e também enfrenta o clube na próxima rodada do Brasileirão.

O que mais Filipe Luís disse





Elogios ao Mirassol





"Time muito bem treinado, organizado, nos criou muitas dificuldades. Eu, coo treinador, esperava outra formação na hora para pressionar, mas os jogadores tentaram se ajustar no primeiro tempo, mesmo assim eles encontravam soluções para as nossas pressões. Ai mesmo tempo que tentaram tirar a bola para a gente, nos deram espaços mais do que outros adversários que vêm para se fechar".





Jogo contra o Inter





"Confronto muito igualado, dois clubes gigantescos e em igualdades de condições para essas oitavas."



