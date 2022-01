Flamengo acerta acordo com Santos e contrata Marinho

O Flamengo fechou acordo com o Santos nesta quinta-feira (27) e Marinho deve deixar o clube paulista. Segundo informações do UOL Esporte, as negociações encerraram em cerca de R$ 8 milhões.

O atacante tinha o desejo de atuar nos Emirados Árabes Unidos, mas não recebeu nenhuma proposta concreta de times do país, sendo "forçado" a aceitar a oferta do clube rubro-negro, onde vai receber mais que no Santos.

As buscas do Flamengo pelo atacante se intensificaram com a saída do ponta Kenedy para o time inglês Chelsea, deixando uma vaga no ataque do clube carioca. Marinho deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias.