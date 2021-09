Marinho diz que teve propostas de Palmeiras e Atlético-MG

Marinho, do Santos FC, afirmou nesta terça-feira (7) que já teve propostas do Palmeiras e do Atlético-MG, mas que foram recusadas. O craque da equipe assegurou que permanecerá no Peixe.



"Eu continuo no Santos. Até porque, das propostas, o presidente recusou todas. Eu falei para o presidente que o que fosse melhor para eles e pra mim. Eu tenho 31 anos, tenho vontade de me aposentar no Santos. Eu sou direto, eu falo mesmo. Eu quero vencer títulos aqui, deixar um legado. Não é de dinheiro, é de estar marcado na história", disse Marinho em live com o jornalista Ademir Quintino.

Segundo o atacante, a diretoria do clube ainda não conversou sobre renovação de contrato e aumento do salário: "A situação agora não tá boa, muitos saíram, Luan Peres, Veríssimo, Soteldo, mas eu vou continuar. Cheguei pela porta da frente, quero sair pela porta da frente."

Ao comentar sobre a recusa às propostas do Atlético e do Palmeiras, o atleta de 31 anos também destacou que seu contrato se encerra somente no fim de 2022, e que só no ano que vem vai pensar se deixará ou não o Santos.





"O Santos ficando na primeira divisão, eu aí posso respirar. Faltou o título para eu sair pela porta da frente, para eu poder respirar. Eu sigo trabalhando, sigo firme aqui, vou me dedicar até o último dia. Ano que vem, vamos ver o que vai acontecer. Se tiver alguma situação, que o presidente pense um pouquinho também. Porque eu, diferentemente de outros jogadores, nunca reclamei", comentou o atacante.

Marinho chegou ao Santos em 2019 e, desde então, é um dos principais nomes do elenco alvinegro. Apesar de boas campanhas como os vice-campeonatos no Brasileirão de 2019 e na Libertadores de 2020, o jogador ainda não conquistou títulos pelo Peixe.