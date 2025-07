Flamengo anuncia contratação de Saúl, ídolo do Atlético de Madrid

O Flamengo oficializou nesta quarta-feira (24) a contratação do meio-campista espanhol Saúl Ñíguez, de 30 anos, campeão da La Liga pelo Atlético de Madrid em 2020/21. O jogador assinou contrato por três temporadas com o Rubro-Negro e já está no Rio de Janeiro desde terça-feira (23), quando desembarcou no aeroporto do Galeão, cercado por torcedores.





Com passagens marcantes pelo Atlético de Madrid, onde atuou por mais de uma década, Saúl soma 420 jogos, 48 gols e 20 assistências. Pelo clube espanhol, conquistou títulos expressivos como a Liga Europa, em 2012 e 2018, e o o já citado título espanhol. Teve ainda experiências no Chelsea e no Sevilla, clube pelo qual jogou na última temporada.

Na seleção da Espanha, Saúl disputou 19 partidas entre 2016 e 2019 e esteve na Copa do Mundo de 2018. Ele também foi campeão mundial de clubes em 2022, com o Chelsea.

O Flamengo já havia dado pistas do anúncio nas redes sociais, com um teaser musical inspirado na série Better Call Saul, com referência ao nome do atleta.

