Fluminense encara Chelsea por vaga na final do Mundial de Clubes

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para disputar uma vaga na final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Único sul-americano entre os semifinalistas, o Tricolor encara o Chelsea, da Inglaterra, que eliminou o Palmeiras. A equipe comandada por Renato Gaúcho chega embalada após superar o Al Hilal, da Arábia Saudita, e a Inter de Milão, atual vice-campeã da Liga dos Campeões.





Invicto na competição, o Fluminense soma três vitórias e dois empates. O Chelsea, por outro lado, tem uma derrota, justamente para um clube brasileiro, o Flamengo, na fase de grupos.

Para o duelo, o time carioca tem dois desfalques importantes. O zagueiro Freytes e o volante Martinelli receberam o segundo cartão amarelo diante do Al Hilal e estão suspensos. A tendência é que Renê atue improvisado na zaga, com Fuentes mantido na lateral. Outras possibilidades são Thiago Santos ser escalado na defesa, com Renê voltando à sua posição, ou até mesmo a entrada de Canobbio no ataque caso Renato abra mão do terceiro zagueiro. No meio-campo, Hércules deve herdar a vaga de Martinelli.





Na coletiva pré-jogo, Renato Gaúcho elogiou o adversário. “Sem dúvida alguma eles têm um ataque muito poderoso. E, em tese, todo o time deles é muito bom. Dois atacantes muito rápidos pelos lados, de um contra um que eu gosto muito, tem o João Pedro que é um grande atacante, um meia que pensa muito o jogo”, afirmou, destacando Cole Palmer.

“Procurei analisar bem a equipe do Chelsea, não foi uma vez só, mas umas três ou quatro vezes. Conversei com meu grupo, os preparei taticamente para que a gente possa neutralizar as principais jogadas. A gente sempre procura tirar as jogadas principais do adversário, mas com a bola a gente vai jogar. É o que temos feito.”

A partida marca reencontros. Thiago Silva volta a enfrentar o Chelsea, clube onde conquistou o maior título da carreira, a Liga dos Campeões de 2021, que classificou os ingleses para este Mundial. Por outro lado, João Pedro, recém-contratado junto ao Brighton, reencontra o Fluminense, onde foi revelado.

O técnico Enzo Maresca evitou confirmar João Pedro como titular, mas elogiou o jogador. “Vamos encontrar uma solução diferente (sem Delap). João Pedro está pronto, assim como Nico Jackson. Eu penso que o João pode jogar em todas as posições do ataque para a gente. Só vejo o Nico como um nove, mas João pode jogar em diferentes posições”, destacou.





O Chelsea não terá o volante Lavia, lesionado, o zagueiro Colwill e o atacante Delap, suspensos. Em compensação, Moisés Caicedo retorna de suspensão.

FICHA TÉCNICA





FLUMINENSE





Fabio; Samuel, Thiago Silva, Thiago Santos (Fuentes) e Renê; Hercules, Bernal e Nonato; Arias, Canobbio, Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho





CHELSEA

Sánchez; James (Gusto), Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Andrey Santos e Caicedo; Fernandez, Palmer e Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca





Árbitro: François Letexier (FRA)

Estádio: MetLife Stadium, em Nova Jersey

Horário: 16h

Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV





