Fluminense faz história, elimina Inter de Milão e avança

O Fluminense fez história na Copa do Mundo de Clubes da Fifa nesta segunda-feira (30) e derrubou o atual vice-campeão europeu nas oitavas de final. Com atuação segura e gols de Germán Cano, no início, e Hércules, no fim, o Tricolor das Laranjeiras venceu a Inter de Milão por 2 a 0 e está nas quartas de final.





O time carioca começou com tudo no confronto contra a Inter de Milão, abrindo o placar logo aos dois minutos do primeiro tempo. Em jogada rápida pela direita, Martinelli ganhou a disputa com De Vrij e acionou Arias, que avançou até a linha de fundo, tentou o cruzamento, a bola desviou em Bastoni, e sobrou limpa para Germán Cano, que cabeceou firme para o fundo das redes, entre as pernas do goleiro Sommer.

A Inter respondeu aos dez, em jogada perigosa pela esquerda. Barella lançou Mkhitaryan, que dominou na área e rolou para Dimarco finalizar, parando em bela defesa de Fábio. O goleiro voltou a aparecer aos 17, quando Bastoni lançou novamente Dimarco, o lateral entrou na área e tentou cruzar, mas o veterano de 44 anos interceptou, afastando o perigo.





Aos 39, o Fluminense chegou a balançar as redes novamente, mas o gol foi anulado. Após cobrança de falta de Arias, a defesa da Inter afastou parcialmente e a bola sobrou para Samuel Xavier. O lateral cruzou na área, Thiago Silva escorou de cabeça, Renê desviou, e Ignácio completou para o gol. No entanto, o zagueiro tricolor estava em posição de impedimento.

O fim do primeiro tempo foi marcado ainda por uma confusão envolvendo o técnico Renato Gaúcho, do Fluminense. O comandante tricolor atrapalhou uma cobrança rápida de lateral da Inter e irritou Mkhitaryan, que o empurrou. A atitude gerou um empurra-empurra entre as duas equipes e cartão amarelo para Renato.





O segundo tempo entre Fluminense e Inter foi de chances para os dois lados. Logo no primeiro minuto, De Vrij tentou surpreender com um chute de fora da área, mas a bola saiu pela direita do gol de Fábio. A resposta do Fluminense veio aos 11 minutos: Arias levantou na área, a bola passou por todo mundo e sobrou para Cano, que finalizou com perigo, mas para fora.

Aos 16, o Tricolor quase ampliou. Cano fez corta-luz e deixou Arias em boas condições para soltar uma bomba no canto, mas Sommer fez uma defesa espetacular, evitando o segundo gol. A Inter passou a pressionar e, aos 23 minutos, Esposito cruzou na área e Lautaro Martínez ajeitou de cabeça para De Vrij, que, sozinho na pequena área, mandou para fora em lance inacreditável.

Aos 34, Lautaro teve nova chance após falha da defesa tricolor, mas Fábio defendeu firme. Dois minutos depois, mais uma intervenção milagrosa do goleiro após chute à queima-roupa do atacante argentino. Aos 37, Lautaro girou na área e finalizou de esquerda, acertando a trave em mais uma grande chance.

Até que aos 47, o Fluminense matou o jogo. Após cobrança de lateral, De Vrij cortou mal e Hércules aproveitou a sobra para soltar uma bomba e fechar a conta em Charlotte: 2 a 0 para cima do atual vice-campeão da Champions League.





O Flu volta a campo pelas quartas de final na sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), em Orlando.