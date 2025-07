Fluminense volta a fazer história, vence Al Hilal, e está na semifinal

O Fluminense está na semifinal da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O Tricolor das Laranjeiras venceu o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 2 a 1, no Camping World, em Orlando, nesta sexta (3), com gols de Martinelli e Hércules, e embolsou mais R$ 115 milhões de premiação. O gol dos sauditas foi do brasileiro Marcos Leonardo.





Flu na frente

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O duelo entre Fluminense e Al-Hilal começou com um clima de luto e respeito. Antes da bola rolar, os jogadores de ambas as equipes respeitaram um minuto de silêncio pelas mortes trágicas dos irmãos Diogo Jota e André Silva, vítimas de um acidente de carro na Espanha. A homenagem emocionou o estádio e marcou o início de um confronto equilibrado.





Nos minutos iniciais, o jogo foi truncado e estudado. As equipes evitaram riscos e mantiveram a posse, com poucas chances de perigo. A partida foi morna e só ganhou em intensidade na reta final do primeiro tempo. Até que aos 39 minutos, o Fluminense abriu o placar com um golaço.

Publicidade





Samuel Xavier cruzou pela direita, Rúben Neves raspou de cabeça e João Cancelo afastou mal. A bola sobrou para Fuentes, que encontrou Martinelli. O meia tricolor girou sobre Milinkovic-Savic e acertou um chute indefensável no ângulo esquerdo do goleiro do Al-Hilal: 1 a 0.





No fim da primeira etapa, o Al-Hilal quase empatou em bola parada. Aos 45, Rúben Neves cobrou falta na marca do pênalti e Koulibaly subiu livre, cabeceando firme no canto. Fábio fez milagre e salvou o Flu com uma bela defesa, espalmando para escanteio.

Publicidade





No lance seguinte, o árbitro assinalou pênalti para o Al-Hilal após toque de Samuel Xavier em Marcos Leonardo. No entanto, após revisão do VAR, o juiz anulou a marcação e mandou seguir com tiro de meta.





Flu na semi

Publicidade





O segundo tempo começou movimentado e logo aos cinco os sauditas chegaram ao empate com Marcos Leonardo. Após cobrança de escanteio de Rúben Neves na segunda trave, Koulibaly apareceu livre para escorar de cabeça para o meio da área. A bola sobrou para o brasileiro, que com tranquilidade finalizou para o gol: 1 a 1.

Publicidade





A resposta do Fluminense quase veio logo depois, aos nove. Em erro de recuo de Renan Lodi, Germán Cano ficou com a bola, completamente livre, cara a cara com Bono. O atacante tentou driblar o goleiro, mas o arqueiro do Al-Hilal foi preciso e evitou o segundo gol tricolor.

Publicidade





Mas o Fluminense voltou à frente aos 24 minutos. Hércules desarmou Marcos Leonardo na intermediária, tentou o chute que desviou em Rúben Neves e subiu. Na sobra, Samuel Xavier escorou de cabeça e deixou novamente para Hércules, que invadiu a área e bateu cruzado, sem chances para Bono: 2 a 1.





Aos 33, Arias fez bela jogada pela esquerda e cruzou na área. A bola atravessou a defesa e chegou a Samuel Xavier, que bateu de primeira e exigiu ótima defesa de Bono.

Publicidade





O Al Hilal fez pressão até o fim em Orlando, mas não conseguiu o empate com o Flu, que está na semifinal do Mundial.





Europeus





Neste sábado (5), o lado europeu do Mundial define os semifinalistas. Às 13h, em Atlanta, no Mercedes Benz Stadium, PSG e Bayern de Munique se enfrentam em busca de uma vaga na semi do Mundial de Clubes. Mais tarde, às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Real Madrid e Borussia Dortmund decidem quem será o último semifinalista da competição.





FICHA TÉCNICA





Fluminense

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Ignácio, Freytes e Fuentes; Bernal (Thiago Santos), Martinelli (Hércules) e Nonato (Lima); Arias e Germán Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho





Al Hilal

Bono; Cancelo, Koulibaly, Ruben Neves, Renan Lodi e Moteb Al Harbi (Al-Bulayhi); Kanno (Hamdallah), Nasser Al Dawsari (Kaio César) e Milinkovic-Savic; Malcom e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)





Estádio: Camping World, Orlando

Gols: Martinelli (FLU, 39’ 1ºT), Marcos Leonardo (HIL, 5’ 2ºT) e Hércules (FLU, 24’ do 2º)

Público: 43.091 torcedores





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: