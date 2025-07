João Fonseca para em saques potentes de chileno e é eliminado de Wimbledon

SÃO PAULO - Com dificuldades para lidar com os saques potentes do adversário, João Fonseca foi eliminado nesta sexta-feira (4) pelo chileno vindo do qualificatório Nicolas Jarry por 3 sets a 1 em jogo válido pela terceira rodada do torneio de Wimbledon.





Confirmando seu serviço com relativa facilidade a partir de um saque preciso, acertando 25 aces no jogo, e sabendo impor mais dificuldade para o brasileiro confirmar o seu, o tenista de 2,01m precisou de apenas duas quebras no jogo, contra uma de João, para vencer o primeiro confronto entre os dois no circuito com parciais de 6/3, 6/4, 3/6 e 7/6 (4).

Após quase não conseguir criar chances nas duas primeiras parciais por causa da potência e precisão nos saques do adversário, João conseguiu equilibrar a partida a partir do terceiro set.





Ele soube aproveitar um game em que Jarry não manteve a mesma eficiência no serviço para chegar à primeira e única quebra, confirmando seu saque na sequência para abrir 4 a 1 e fechar a parcial em 6 a 3.

No quarto set, a toada mais equilibrada se manteve, com ambos confirmando os saques e levando a partida para o tie-break. No game desempate, o chileno novamente fez melhor uso do saque para abrir vantagem e fechar em 7 a 4.





Apesar da eliminação, João alcançou em sua primeira participação na chave principal do Grand Slam em Londres a melhor campanha de um tenista brasileiro em simples na categoria masculina desde 2010, com Thomaz Bellucci.

Na trajetória em Paris, o carioca de 18 anos venceu o britânico Jacob Fearnley (51º) na estreia e o americano Jenson Brooksby (101º) na segunda rodada.





João também igualou sua melhor campanha em um Grand Slam. Em Roland Garros, foi eliminado na terceira rodada neste ano pelo britânico Jack Draper.

Tenista mais novo a alcançar a terceira rodada nos dois Grand Slam desde o americano ex-líder do ranking Andy Roddick em 2001, João começou o torneio britânico como o 54º do ranking, o melhor da carreira até aqui, e deve entrar no top 50 na próxima atualização ao fim da competição.





Já o tenista chileno, que já havia derrotado o top 10 Holger Rune e o jovem promissor Learner Tien, enfrenta nas oitavas o britânico Cameron Norrie (61º do ranking), que derrotou na terceira rodada o italiano Matia Bellucci (73º).

Com a vitória contra João, Jarry chega à sua melhor campanha no torneio. Ele já foi o 16º do mundo, em maio de 2024, quando chegou à final do Masters 1000 de Roma, perdendo a decisão para o alemão Alexander Zverev. Ele acabou perdendo posições no ranking ao ser eliminado no torneio italiano na segunda rodada em 2025.





